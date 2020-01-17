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日本美妝雜誌評比榮獲八冠王　編輯狂推的黑科技吹風機　下次去日本必買

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▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

▲Panasonic EH-NA0B獲日本VOCE雜誌、Domani雜誌、MAQUIA雜誌等8家知名美容雜誌的頭號寶座。 

圖、文／日本Panasonic提供

訪日必買的吹風機又有新世代黑科技誕生啦！發售僅半年餘，就榮獲八間美容雜誌頭號大獎「八冠王」的Panasonic高滲透奈米水離子EH-NA0B，為奈米水離子吹風機NA系列推出後首度技術升級，挾著新世代黑科技之姿，與一吹就有感的效果，引起日本女性一陣搶購。

Panasonic EH-NA0B推出後，相繼斬獲日本VOCE雜誌、Domani雜誌、MAQUIA雜誌等8家知名美容雜誌的頭號寶座，可見其強勁實力。鮮明對比的Before-After，連日本百位美容師都深深折服，更被美容專家Kevin老師譽為「一支頭髮的美容儀」。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

八本日雜中，日本講談社出版的《VoCE》，是以「美容」為主軸，替20至25歲的女性朋友們收集最流行以及最完整快速的美容資訊的一本日本人氣雜誌，也在眾多高端品牌中，評審委員們公平審查與投票下，毫不猶豫地將年度最佳吹風機獎給了Panasonic的NA0B，可見連編輯都十分滿意它的吹髮效果。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

■小編總結的近期日雜獲獎清單（截至到2019年１月20日）

・FYTTE（學研Plus）12月號　達人也在買！健康護理家電&好物大賞

美容家電部門　第１名

・Domani（小學館）12月號　2019年“Working媽媽♡最佳爆款”大賞

速乾吹風機部門

・GLOW（寶島社）１月號　45歲開始有效！！GLOW美容大賞２０１９

Reader’s Choice賞　工具部門

・DIME（小學館）１月號　令和最初的爆款大集合！

真正的自助美容

・VOCE（講談社）１月号　VOCE2019年下半期最佳美容家電

吹風機部門　第１位

・美的GRAND（小學館）２月號　讀者評選的2019年最佳美容大賞

頭髮＆身體護理部門　第１位

・美的（小學館）２月號　讀者評選的2019年度最佳美容

頭髮護理部門　吹風機篇　第１位

・MAQUIA（集英社）２月號　大家的最佳美容大賞2019年下半期　殿堂級

品牌代表表示，Panasonic 高滲透奈米水離子吹風機EH-NA0B是系列商品推出後，首次技術大改款，關鍵技術「奈米水離子」的水分產生量，與前一代相比整整提高18倍，釋放出更多水分進入頭髮，不僅吹乾過程中能為頭髮留住水分，吹完後的秀髮更柔順且具光澤感。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

而「奈米水離子」一直是日本Panasonic的獨家技術，將空氣中的水分，轉變成超微細且充滿水分的離子，是一般負離子水分含量的1000倍，所以Panasonic的奈米水離子吹風機系列，不僅止於追求將頭髮「吹乾」，而是在吹髮同時，超微細的高滲透奈米水離子能深入髮絲內部甚至髮尾，由內而外幫助頭髮更加保水潤澤，維護秀髮本來的健康與亮麗。

▲▼松下吹風機。（圖／品牌提供）

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

此外，Panasonic 高滲透奈米水離子吹風機EH-NA0B，更有豐富的機能。透過吹風同時帶出的「高滲透奈米水離子」與雙倍礦物負離子，給予頭髮水分同時，更能促進毛鱗片密合，降低熱風對頭髮的傷害。此外，雙倍礦物負離子還有抗UV效果，抑制紫外線對頭髮造成的影響。

▲▼松下吹風機。（圖／品牌提供）

除了關鍵技術的高滲透奈米水離子，EH-NA0B的吹嘴也有學問，特殊的速乾風嘴設計，會同時產生兩種強弱不同的風，迅速吹開髮束並帶走多餘水分，所以秀髮乾的更快，也不容易打結。風溫不過熱，就算長期吹整也不會覺得太熱難以忍受，尤其炎熱夏天吹頭髮不滿頭大汗，細節設計真的很貼心！

EH-NA0B能吹頭髮外，還能透過機身的5種模式，幫助頭皮、髮尾到肌膚保濕。其中，髮尾護理模式能讓髮尾不亂翹不乾澀；冷熱交替模式，幫助毛鱗片密合，頭髮柔順有光澤，更好塑型與定型；智慧溫控模式，能自動偵測室溫，找出最宜人的快乾溫度；頭皮模式則減緩頭髮因油水不平衡的出油狀況，機車族必備；最後的美肌模式，對臉吹1分鐘就有保濕效果，縮短後續保養步驟。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

這款Panasonic 高滲透奈米水離子吹風機EH-NA0B，目前僅日本獨賣。雖然日本各大電器行都能買到，但想更深入了解用法，或是實際體驗，建議可到位於日本東京銀座的Panasonic Beauty SALON（松下悅美天地），免費試用Panasonic全系列美容家電。不僅不須預約，現場還有專業的美容顧問，提供各種教學與諮詢服務。

Panasonic Beauty SALON（松下悅美天地）共有四層樓，1樓的「Trend Bar」能體驗當季主打的流行美容家電，還有Panasonic獨家技術的「白雪公主魔鏡」肌膚檢測儀，不用卸妝就能知道毛孔、皺紋、斑點的分布狀況。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

▲2樓為黑科技產品體驗區域，不須預約，就能免費自助體驗松下黑科技系列產品。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

▲3樓事先在官網預約，即能體驗60分鐘一對一的黑科技美容產品套餐服務。（須付費）

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

▲4樓講座空間，定期舉辦美容家電的體驗講座等活動。

▲▼sony吹風機。（圖／品牌提供）

店鋪地址：東京都中央區銀座5丁目5番9號OZIO銀座大廈1-3F。

營業時間：上午11：00~晚上20：00，週末無休（日本新年期間除外）。

春節特典，來店體驗禮贈送人氣品牌綠碧茶園紅茶一份

2020.01.20至2020.02.02春節期間，到Panasonic Beauty SALON（松下悅美天地），憑下方的優惠券，免費體驗高滲透奈米水離子吹風機EH-NA0B的顧客，即可領取綠碧茶園麝香葡萄紅茶一盒。

限定500份！先到先得！！送完為止！！！

▲▼松下吹風機。（圖／品牌提供）

商品網站：https://panasonic.jp/tourist/cn/hair/

領取官網體驗贈品券http://consumer.panasonic.cn/gift/pbsalon.html#G

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