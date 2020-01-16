台中歌劇院打造「中台灣藝術教室」　超過200場累計7萬人次參加

▲台中國家歌劇院自去年啟動「NTT+」，打造「中台灣表演藝術教室」。（圖／攝影林峻永、陳建豪，台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院自去年啟動「NTT+」，打造「中台灣表演藝術教室」，總場次超過200場，累計7萬人次參加！以知識學習、體驗探索、專業培訓、藝術家陪伴等4個面向，提供民眾、表演藝術工作者、師生、弱勢等不限年齡與身分族群多元參與的機會，2020年2月將開設「NTT+探索學習」Line官方帳號，提供最新藝文推廣活動訊息。

「NTT+」作為歌劇院副品牌，企劃各類活動，滿足不同年齡層的藝術愛好者，對於藝術進入生活的渴望，包括2019年後青年工作坊、NTT+不藏私講堂、歌劇院沙龍、藝術講座、NTT+放映室、主題展覽、中部劇場平台、NTT學苑、音樂劇平台、玩劇場‧青少年創意工坊、開場計畫、開門計畫、藝起進劇場、駐館藝術家計畫等講座、工作坊、活動及論壇共14項計畫，總場次超過200場，累計7萬人次參加。

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2020年除了乘勝追擊持續辦理，提升活動內容回饋忠實觀眾，也即將推出新型態「LAB X 青年藝術行動家」與「藝術進校」，成為青年最佳藝術夥伴。

▲針對45歲以上民眾開立的「後青年工作坊」。（圖／攝影陳建豪，台中國家歌劇院提供）

而針對45歲以上民眾開立的「後青年工作坊」，讓許多為家庭及社會奉獻大輩子的熟齡男女們，重新找到讓自己快樂的「第二春」。不論是歌仔戲、音樂劇、身體律動課程，學員們不缺席、勤排練，意外的重新擦亮了自己的夢想與生活動能。

歌劇院藝術總監邱瑗提到，在剛上任的時候曾與大家分享，中台灣其實只有2個大學有音樂系，有1個大學舞蹈系，另外有高中舞蹈班；雖然有不錯古典音樂的環境，但整體來說對於表演藝術大環境仍欠缺太多。因此在去年3月成立「藝術教育部」，是目前3個國家級表演場館唯一有藝術教育部的場館，對台中國家歌劇院而言，有責任成為中台灣表演藝術創作者的搖籃，提升中台灣表演藝術的環境。

透過歌劇院軟硬體資源，提供及陪伴藝術家也是歌劇院重要任務，「開場計畫」、「駐館藝術家計畫」不僅提供藝術家實驗想法的舞台，也給予劇場專業行政及技術支援，讓創意發想可以實際落入執行，並展現成果。

今年駐館藝術家王連晟將於TIFA藝術節推出結合數位運算及舞蹈的《無光風景》，觀眾可在劇場內看到藝術家對於未來世界的想像、機器人管家成為重心的人類末日預言；繪本創作者包大山及視覺藝術家莊志維也將於暑假發表他們在歌劇院駐館製作。

▲左起：歌劇院副總監汪虹、藝術教育部藝術學習組組長黃惠玲、藝術教育部創意發展組組長陳柏潔、藝術教育部經理黃本婷、歌劇院藝術總監邱瑗。（圖／台中國家歌劇院提供）



歌劇院也推出官方line帳號「NTT+探索學習」，將在2月1日上線，歌劇院持續以「中台灣的藝術教室」為使命，規劃各類推廣活動及講座，學習、療癒、想體驗或認識新朋友，隨時到歌劇院走走，讓劇場進入生活。