19間私校師驚爆年終獎金「0元」！原因曝光　再過幾年恐成0年終職業

圖文／鏡週刊

少子衝擊私校財務，許多學校為節撙開支，先從扣減教職員人事費、研究費下手，而停發年終獎金更是普遍，私校工會問卷調查54校年終獎金狀況，其中有19校今年不發年終獎金（佔35%），23校不足1.5月（43%），6校狀況未明（佔11%），僅有6校達公立學校水準的1.5個月（佔11%），顯示絕大多數私校已無能力或不願比照公校維持1.5個月年終獎金的水準，憂心再過幾年，私校恐怕成為「零年終」行業。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，少子化之前，私校大都比照公校發1.5個月年終獎金，但在少子化後，許多私校以財務困難為由，逐年減少年終獎金數額，甚至多年零年終。依《教師待遇條例》第18條，公立學校教師的獎金，政府得視財政狀況發給；而私立學校教師的獎金，由各校視教師教學工作、財務狀況自行辦理。

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問題在於，政府就算財政困難也會舉債發給公教人員年終獎金，但私立學校就算財務正常，學校也可以決定不發年終，這種制度上的不合理讓私校老師感到不平。

尤榮輝指出，少子化後許多學校為搶學生而大量發給獎助學金，這顯示私校並不是沒錢發年終獎金，而是將教職員的年終獎金挪作招生經費或發給學生獎助金。

尤榮輝認為，私校招生人數和學費受政府完全管制，少子化後造成私校財務困難，學費收入已不足以反應辦學成本，學校只好被迫減少教育投資，降低教育品質，甚至扣減教師研究費、不發年終獎金。

尤榮輝說，私校「零年終」現象最大原因是私校辦學的舊體制已不能因應少子化的新變局，教育部不要輕忽私校「零年終」現象對私校教育的影響，應想辦法建立友善的私校年終獎金制度，讓私校教師也能比照公校教師年年領到年終獎金。否則不僅私校難以留才、攬才，更打擊教師士氣，不利私校教育發展。



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