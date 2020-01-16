　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

19間私校師驚爆年終獎金「0元」！原因曝光　再過幾年恐成0年終職業

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

全國私校工會理事長尤榮輝呼籲教育部不要輕忽私校「零年終」現象。

圖文／鏡週刊

少子衝擊私校財務，許多學校為節撙開支，先從扣減教職員人事費、研究費下手，而停發年終獎金更是普遍，私校工會問卷調查54校年終獎金狀況，其中有19校今年不發年終獎金（佔35%），23校不足1.5月（43%），6校狀況未明（佔11%），僅有6校達公立學校水準的1.5個月（佔11%），顯示絕大多數私校已無能力或不願比照公校維持1.5個月年終獎金的水準，憂心再過幾年，私校恐怕成為「零年終」行業。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，少子化之前，私校大都比照公校發1.5個月年終獎金，但在少子化後，許多私校以財務困難為由，逐年減少年終獎金數額，甚至多年零年終。依《教師待遇條例》第18條，公立學校教師的獎金，政府得視財政狀況發給；而私立學校教師的獎金，由各校視教師教學工作、財務狀況自行辦理。

請繼續往下閱讀...

問題在於，政府就算財政困難也會舉債發給公教人員年終獎金，但私立學校就算財務正常，學校也可以決定不發年終，這種制度上的不合理讓私校老師感到不平。

尤榮輝指出，少子化後許多學校為搶學生而大量發給獎助學金，這顯示私校並不是沒錢發年終獎金，而是將教職員的年終獎金挪作招生經費或發給學生獎助金。

尤榮輝認為，私校招生人數和學費受政府完全管制，少子化後造成私校財務困難，學費收入已不足以反應辦學成本，學校只好被迫減少教育投資，降低教育品質，甚至扣減教師研究費、不發年終獎金。

尤榮輝說，私校「零年終」現象最大原因是私校辦學的舊體制已不能因應少子化的新變局，教育部不要輕忽私校「零年終」現象對私校教育的影響，應想辦法建立友善的私校年終獎金制度，讓私校教師也能比照公校教師年年領到年終獎金。否則不僅私校難以留才、攬才，更打擊教師士氣，不利私校教育發展。


更多鏡週刊報導
「網購卡海關」惹民怨　台北關：為了防疫請民眾多擔待
蔬食港點餐廳開幕　前警大校長刁建生到場剪綵
邀集歷任正副署長與會　海巡署舉辦成立20周年前瞻論壇

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

陳柏惟「跳舞機奪冠照」曝光！國中長相神似周星馳　參賽服裝有亮點

【高雄罷韓】吳崑玉／罷韓機率有多高　民調藏關鍵數字

開箱／耗時5年大海螺完工！「大直英迪格酒店」亮點直擊

「幸福滿滿」重劃區最超值首選　坐落三大黃金商圈核心　698萬起買2-3房

巨人聘任大聯盟首位女助教　娜坎締造歷史

女壘世界排名中華維持第六　美日站穩一二名、中國超車澳洲

日盛期貨舉辦「2020春節不打烊活動」　滿8,000口即贈iPhone11 PRO MAX

散步20分能活更久！「最低運動量」降46%死亡率...各年齡層所需曝

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

生活熱門新聞

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

館長雞排來了　北中南6場地點曝

老闆當洗碗黑工、吃大麥克　苦讀拿到美電腦碩士

陸客自由行「歸0」　業者：會很慘

窮到母女共吃一碗滷肉飯！她拚上台大機械淚謝媽媽

2020「會找到理想工作」3星座　翻身機會來了！

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻

環狀線春節後通車　荷包、時間全都省！

冷氣團來襲苗栗以北急凍　「越晚越冰」下探11℃

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

麻古再推「芝芝草莓」　區域限定新品

吃小熊餅乾救無尾熊？家樂福小編證實

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面