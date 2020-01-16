形象靈感來自犀利哥！《天橋上的魔術師》圖像版籌備4年出爐、魔幻展覽開跑

▲身兼導演的漫畫家小莊，將《天橋上的魔術師》圖像化時，以當年紅極一時的「犀利哥」為形象靈感。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

暢銷作家吳明益的經典魔幻小說 《天橋上的魔術師》圖像版問世！邀請知名漫畫家阮光民、小莊一起跨界合作，耗費4年籌備及創作，而2位漫畫家也畫出風格迥異的魔術師，外型靈感來自曾紅極一時的遊民「犀利哥」。如今配合新書發行，出版社新經典文化也推出「天橋上的魔術師 圖像暨互動藝術展」，打造9個故事中的「魔幻場域」，即日起至2/15於台灣漫畫基地展出！

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▲漫畫家阮光民版本的魔術師，在展場的「天橋」上現身。（圖／記者林育綾攝）

《天橋上的魔術師》以80年代中華商場為時空背景，一名魔術師穿插於10個互涉的短篇小說、9個孩子的成長故事，魔幻寫實的懷舊魅力，受到各界讀者喜愛。不但由公視團隊翻拍中，新經典文化也率先推出圖像版，搭配吳明益單篇新作同步發行。

▲▼「天橋上的魔術師 圖像暨互動藝術展」有多達30幅阮光民與小莊的原畫。（圖／記者林育綾攝）

2015年時，漫畫家阮光民與吳明益首次合作，將書中其中一篇〈石獅子會記得哪些事？〉以漫畫形式呈現，成品令人驚豔，也開啟了這系列成書計畫。後來更加入漫畫家小莊一起創作，兩人聯手以一本中翻、一本西翻的圖像作品，重新詮釋《天橋上的魔術師》裡的8篇故事。

▲「天橋上的魔術師 圖像暨互動藝術展」，神還原「唐先生的西裝店」實體場景。（圖／記者林育綾攝）

新經典文化也與藝術團隊籌劃，在近日推出「天橋上的魔術師 圖像暨互動藝術展」，結合了圖像、實景、科技、視覺與互動藝術，用9個展區呈現9篇故事的「魔幻場域」，包括神還原「唐先生的西裝店」實體場景、以「鑰匙」來解鎖圖像的互動情境。

還有在大象玩偶裝感受「一頭大象在日光朦朧的街道」故事中視線受限制的體驗、廁所裡的99樓電梯按鈕塗鴉等；以及多達30幅阮光民與小莊的原畫。

▲9個魔幻場域之一，觀眾可以用自己ㄉ的「鑰匙」，來解鎖圖像的互動情境。（圖／記者林育綾攝）



▲▼感受「一頭大象在日光朦朧的街道」故事中視線受限制的體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲廁所裡的99樓電梯按鈕塗鴉。（圖／記者林育綾攝）

阮光民和小莊不約而同分享，自己對於主角魔術師的想像，跟街友、遊民的感覺有些像，從原著故事可以想見魔術師的生活條件並不好，外型可能也十分邋遢，但骨子裡仍有「帥」的特質，散發出一股神秘且吸引人的魅力，同時又有距離感。

▲阮光民和小莊不約而同分享，自己對於主角魔術師的想像，跟街友、遊民的感覺有些像。（圖／新經典文化提供）



小莊說，自己畫出的魔術師版本，就是以當年紅極一時的「犀利哥」為靈感來源，而原著中他有其中一邊眼睛為義眼，因此在畫面上，右眼較圓、僵硬，左眼才有各種「眼神」表現。阮光民則是以頭髮、帽子等遮住義演，偶爾才會讓眼珠子有亮相的機會。

▲左至右：文策院董事丁曉菁、漫畫家阮光民、文化部長鄭麗君、漫畫家小莊、作家吳明益。（圖／記者林育綾攝）

而原著作家吳明益對於2位漫畫家的創作都非常滿意，他坦承只有最早的時候，曾經試圖「控制」、「干涉」過阮光民老師的創作，但後來理解到，不同領域有不同的專業，自己的專長在文字，有時候能做的有限，後來選擇放手、尊重，無論看到圖像版，或是電視劇還原的場景，反而出乎意料地感到無比驚艷！

▲《天橋上的魔術師》圖像版，籌備4年問世。（圖／新經典文化提供）



為了讓《天橋上的魔術師》圖像版更獲得矚目，出版社也推出3本套書版，包括阮光民卷、小莊卷、別冊，別冊中更有吳明益的全新創作短篇故事〈森林、宮殿銅馬與畫像裡的女孩〉，還包括後記，以及阮光民、小莊與吳明益的創作對話。

▲《天橋上的魔術師》2020推出圖像版！阮光民、小莊、吳明益首度合作。（圖／新經典文化提供）

而這場「天橋上的魔術師 圖像暨互動藝術展」，由漫畫家、小說家、空間設計師、互動藝術設計師與平面設計師齊力聯手，打造由原畫、動態影像投射、實體場景還原、互動科技藝術共同構築的9個奇幻場域，是從小說到圖像的另一次跨界嘗試，引導參觀者走入9篇小說的魔幻停頓點，徜徉在藝術家們合力創造的魔幻世界中，展覽將於即日起至2/15於台灣漫畫基地展出。

天橋上的魔術師 圖像暨互動藝術展

日期：2020年1月17日-2月15日

時間：10:00-20:00，週一及1/24-27休館