　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蔡正元捲入「王立強案」　陸委會：審酌是否違反《反滲透法》

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨文傳會「選舉奧步出現了！」記者會 蔡正元與王立強 對話 影帶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡正元與王立強視訊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元被澳洲媒體爆料跟孫姓陸商威脅利誘「共諜」王立強，澳洲警方已展開相關調查。《反滲透法》15日上路，許多人也質疑蔡正元的行為是否涉違反《反滲透法》，陸委會發言人邱垂正表示，法律不溯及既往，是否違反相關條文會跟相關機關審酌。

澳洲警方已對「共諜」王立強被威脅的案件展開調查，澳洲學者周安瀾（Alex Joske）近日也公布孫姓陸商與王立強的微信對話截圖，其中包含與蔡正元的對話紀錄，蔡正元在對話中提到「讓大陸撤銷他的通緝」「有台商會替他清償在大陸的債務」「讓大陸輕輕處理他的司法責任」。

▼蔡英文競選辦公室質疑蔡正元涉入王立強案。（圖／蔡英文競選辦公室）

▲▼蔡英文競選辦公室質疑蔡正元涉入王立強案。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

蔡正元捲入王立強案，許多人質疑已涉及違反《反滲透法》。陸委會發言人邱垂正16日在例行記者會上指出，針對大陸可能的滲透行為政府都會持續關注，此案已經進入司法程序，陸委會尊重司法機關偵辦，但《反滲透法》，15日才公布，沒有溯及既往的問題，蔡正元等人是否違反相關條文，會跟相關機關加以審酌。

對於質疑，蔡正元並沒有明確回應，只在16日凌晨在臉書表示，「騙子的戲碼，一個想騙錢和騙居留權的騙子，一個充滿邪惡的偏激澳媒，兩個極端的澳洲媒體人和騙子共謀Nick McKenzie和周安瀾，導演一齣假共諜的戲碼，三人被錄影錄音，證實三人都謊話連篇，還想靠變造手機截圖，繼續演出。」

蔡正元還強調，「本人不是神隱，不是不接電話，是重感冒懶得理會，用假共諜陷害正當的商人，真兇還沒浮出，不必急，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜，到處污衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。」

▼蔡正元控「王立強案」是民進黨「選舉奧步」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨文傳會「選舉奧步出現了！」記者會 蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

支援示威者組織「國難忠醫」成員廣州失聯！《文匯報》：因嫖娼被捕

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

快訊／跨年突發病！武漢肺炎再增1死　69歲男多重器官受損不治亡

買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

中國2019年GDP總量近百兆人幣　年增率6.1%為29年來新低

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

川普稱「第二階段貿易談判已展開」　劉鶴卻回：還要再等等

武漢肺炎「完成製作病毒」快速測試　港大教授：檢測減至2至3小時

支援示威者組織「國難忠醫」成員廣州失聯！《文匯報》：因嫖娼被捕

工地男施工遭預拌車捲入慘死！3同伴「拉外套救人」竟被告上法院

快訊／跨年突發病！武漢肺炎再增1死　69歲男多重器官受損不治亡

買完13萬手錶下秒後悔退款！福建男淘寶被封980年　崩潰喊：解封骨灰都化了

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

友人介紹工作！他一進公司後悔求救卻慘死

他持尖刀殺害女醫生　一審被判死

工地男遭預拌車捲入慘死　3同伴挨告

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

淘寶帳號被封鎖980年！福建男崩潰

父親忙回訊息！4歲兒失蹤10天變屍體

快訊／跨年突發病！武漢肺炎新增1死

23歲富家女酒駕瑪莎拉蒂！撞飛BMW害2死

人行道天降躺椅！5歲女童慘被爆頭倒地暈死

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

「武統」聲浪升溫　國台辦：民進黨逼的

國台辦批蔡英文「誤判形勢」　陸委會回應

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面