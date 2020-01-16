蔡正元捲入「王立強案」　陸委會：審酌是否違反《反滲透法》

▲蔡正元與王立強視訊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元被澳洲媒體爆料跟孫姓陸商威脅利誘「共諜」王立強，澳洲警方已展開相關調查。《反滲透法》15日上路，許多人也質疑蔡正元的行為是否涉違反《反滲透法》，陸委會發言人邱垂正表示，法律不溯及既往，是否違反相關條文會跟相關機關審酌。

澳洲警方已對「共諜」王立強被威脅的案件展開調查，澳洲學者周安瀾（Alex Joske）近日也公布孫姓陸商與王立強的微信對話截圖，其中包含與蔡正元的對話紀錄，蔡正元在對話中提到「讓大陸撤銷他的通緝」「有台商會替他清償在大陸的債務」「讓大陸輕輕處理他的司法責任」。

▼蔡英文競選辦公室質疑蔡正元涉入王立強案。（圖／蔡英文競選辦公室）



蔡正元捲入王立強案，許多人質疑已涉及違反《反滲透法》。陸委會發言人邱垂正16日在例行記者會上指出，針對大陸可能的滲透行為政府都會持續關注，此案已經進入司法程序，陸委會尊重司法機關偵辦，但《反滲透法》，15日才公布，沒有溯及既往的問題，蔡正元等人是否違反相關條文，會跟相關機關加以審酌。

對於質疑，蔡正元並沒有明確回應，只在16日凌晨在臉書表示，「騙子的戲碼，一個想騙錢和騙居留權的騙子，一個充滿邪惡的偏激澳媒，兩個極端的澳洲媒體人和騙子共謀Nick McKenzie和周安瀾，導演一齣假共諜的戲碼，三人被錄影錄音，證實三人都謊話連篇，還想靠變造手機截圖，繼續演出。」

蔡正元還強調，「本人不是神隱，不是不接電話，是重感冒懶得理會，用假共諜陷害正當的商人，真兇還沒浮出，不必急，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜，到處污衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安。」

▼蔡正元控「王立強案」是民進黨「選舉奧步」。（圖／記者屠惠剛攝）

