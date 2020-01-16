觀光列車變超美！「龜山島登島、漫遊伯朗大道」　一條龍服務免排行程

▲台鐵春季郵輪列車遊程1/20開訂。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

新年將至，春暖花開的氣候最適合出外旅遊，交通部台鐵局於3月推出兩支郵輪列車遊程，搭配人氣王「CT273蒸汽火車」與全新打造的「美學觀光車廂」，精心規劃季節限定遊程，包括龜山島登島、林田山森呼吸以及池上伯朗大道漫遊。行程將自20日上午9點開放售票。

台鐵局表示，為回應許多旅人期望在寶島春暖花開氣候涼爽宜人的時節，特別安排鐵道觀光行程，並精心規劃季節遊程，如龜山島登島、林田山森呼吸以及池上伯朗大道漫遊，住宿飯店則嚴選花蓮理想大地渡假飯店與台東池上日暉國際渡假村，盼能讓旅人玩得開心、住得舒心。

請繼續往下閱讀...

此外，台鐵美學小組日前重新打造郵輪式列車，全新設計的「美學觀光車廂」，將以郵輪列車的行程運行，於3月7、8日從中部出發，3月28、29日從北部出發兩趟次。

▲▼台鐵重新打造觀光列車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局指出，列車搶眼的黑橘配色，座椅為寬敞、舒適的三排設置，頭巾、窗簾、座椅、車內照明等細微處均富含美學設計巧思，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，相當適合無暇規劃旅程的旅客。

台鐵局表示，3月7、8日從中部出發的二日遊，主要遊玩景點包括外澳站、太魯閣台地、小錐麓步道、林田山林業文化園區、特色豬腳餐，票價1萬1650元起；3月28、29日北部出發的遊程，則有龜山島登島、池上伯朗大道、池上鄉村料理等，票價1萬1950元起。

台鐵局表示，行程售票日期均於出發日前2個月開賣，訂於1月20日上午9點開放訂票，相關行程將陸續於台鐵局網站公告。

▲台鐵春季郵輪列車遊程。（圖／台鐵局提供）