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麻豆移工殺紅眼砍死同鄉！　她力抗也遭砍傷...老公、堂哥雙亡

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記者林悅／台南報導

台南市麻豆區１家紡織廠宿舍15日深夜10時30分許發生外勞兇殺案，3名外勞酒後發生衝突，其中一名斐性外勞，持刀砍殺同為越南籍的武姓及黃姓同事死亡，武男妻子黃女阻止時遭殺傷，斐姓兇嫌翻越工廠圍牆逃逸，麻豆分局獲報後啟動快打部隊，封鎖現場搜索，將酒後跑到無力的斐嫌緝獲，依殺人罪嫌偵辦中。

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，死者是31歲黃姓移工、28歲妹婿武姓移工、傷者是黃男的堂妹、武男妻子黃姓女子，與兇嫌斐男都是從越南到麻豆同一家公司工作的移工。疑斐男在工作上與死者發生衝突，斐男在酒後引發殺機，15日晚上9時多出外喝酒後，於深夜10時30分返回公司宿舍，帶著酒意找黃姓移工理論，但雙方一言不合，斐嫌氣憤的隨手拿起黃男房內菜刀丟向黃男，但未丟中，多位移工友人趕忙上前勸架，架開雙方，斐嫌即返回住房休息。

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但黃男心有不甘，打電話找來同住宿舍的堂妹婿武姓男子，2人再到斐嫌的住房理論，雙方再度發生肢體衝突，同事又上前勸架架開雙方，但就在黃、武2人轉身離去時，斐嫌竟從住房內拿出菜刀追出，先在宿舍2樓走道從背後猛力砍刺武男，造成武男當場倒地不起。

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃男逃到黃姓堂妹住的另一棟女生宿舍房內躲藏，斐嫌仍持刀闖進女生宿舍，踹開黃女房門後，持刀砍殺黃男頭部，造成右頸傷及動脈大量出血，黃女力阻斐男行兇，右手虎口也受刀傷。

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

斐男行兇後後，翻越宿舍外的蛇籠圍牆逃逸，麻豆警分局、麻豆消防分隊獲報後，迅速到場查處，警方查扣作案兇刀，消防局救護人員將武、黃2人送醫急救，但2人在到院前已無生命象，仍宣告不治死亡，黃女就醫後無礙。

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻分局局於深夜11時許啟動快打警力，出動30多名警力封鎖現場，於廠區後方草叢大面積搜索，斐男因不勝酒力，跑到沒力氣，在16日凌晨躺在馬路上被警方逮捕到案，送往麻豆新樓醫院就醫戒護。全案以殺人罪嫌偵辦中。

▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻發生越南移工酒後持刀砍殺同為越南移工同事，造成2死1傷，警方搜索圍捕緝獲不勝酒力，逃到不支到地的斐姓兇嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局長楊慶裕指出，飲酒後容易衝動、易喪失理志,奉勸民眾飲酒要適量，勿因一時衝動造成終生遺憾，對於暴力不法，警方會全力偵辦，以保障市民生命財產的安全。

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