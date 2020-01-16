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黑道老大嫁姊妹！仇家闖入婚禮「瘋狂掃射」　新娘被當祭品慘死

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黑道老大嫁姊妹，結果竟遇上敵對幫派尋仇，新郎與新娘從此天人永隔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者陳妙津／綜合報導

喜事變慘劇！墨西哥黑幫老大歐提茲（José Antonio 'El Marro' Yépez Ortiz）的姊妹卡雷姆（Karem Lizbeth Yépez Ortiz）上周六開心出嫁，沒想到婚禮舉行至一半，忽然有群尋仇的幫派分子闖入教堂中，到處射殺無辜賓客，新郎被當成人質綁架，新娘卡雷姆更被當成祭品慘遭射殺。

▲▼手槍,練槍,打靶,死刑,處決,處刑,槍決。（示意圖／取自pixabay）

▲目擊者稱，槍手看見一個就殺一個，猶如瘋狂掃射。（示意圖／取自pixabay，下同）

據《太陽報》報導，據在場賓客指出，闖入婚禮現場的兇徒身穿防彈背心，上面則印有敵對幫派「賈利思科新世代幫」（Jalisco New Generation Cartel）的代表字母，研判來尋仇的槍手來自該幫派。目擊者表示，當槍手闖入現場時，掃射每個目光相觸的賓客，嚇得眾人紛紛驚慌走避，也有人持槍反擊，導致一名騎腳踏車路過的少年被流彈波及身亡。

▲▼槍擊案,槍擊,槍,槍殺。（圖／取自Pixabay）

據了解，「聖塔羅莎利馬幫」(Santa Rosa de Lima Cartel)2017年在墨西哥成立，歐提茲是老大，而卡雷姆則掌管幫派財務，與「賈利思科新世代幫」素有仇怨。目前官方尚未公布確切的傷亡人數，僅知除了被流彈波及的路人外，新娘卡雷姆遭當眾射殺，新郎被綁架，而歐提茲僥倖脫逃。

墨西哥黑道猖獗，不時有械鬥或與警方交火的情況發生。在血腥婚禮的前一天，被暱稱為「卡翠娜骷髏頭」的21歲美艷黑道女幫主愛思葵薇兒（Maria Guadalupe Lopez Esquivel）便因與警方駁火，與她的黨羽一同被殲滅在拉博坎達（La Bocanda）。

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