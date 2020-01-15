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游淑慧驚爆吳敦義「操縱中常會」　去年沒改選卻通過不分區名單

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▲▼國民黨中常 吳敦義請辭後現身。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游淑慧驚爆吳敦義操縱中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨在2020總統大選不僅以260萬票大輸，許多區域立委也落敗，外界把責任歸咎於黨主席吳敦義推出的不分區名單，連日來遭到國民黨青壯派要角與基層黨員要求黨主席與黨中央相關高層下台，對此台北市議員游淑惠還驚爆，吳敦義在去年就有疑似操縱中常會通過不分區立委名單的情況。

台北市議員游淑慧臉書發文指出，正常情況下，這屆的中常委任期其實只到去年，去年10月就該改選；但以遇到大選為由而延後至今尚未改選，但這個原本去年10月就該改選的中常會，吳主席卻用來背書通過這份11月通過不分區名單，感覺有點怪怪。

▲▼台北市議員游淑慧驚爆吳敦義操縱中常會。（圖／翻攝自游淑慧 港湖加游臉書）

▲台北市議員游淑慧驚爆吳敦義操縱中常會。（圖／翻攝自游淑慧 港湖加游臉書）

游淑慧說，外界很關注15日的常會，希望能符合大家的期待。常會前，啟臣委員、萬安委員兩位有民意基礎的常委先行請辭，對於15日常會的舉辦，有點小憂慮！

網友在游淑慧的臉書留言表示，「確實值得憂慮！萬一中生代都辭了，留下來的卻來個強力慰留，那就難看了」、「國民黨發起罷免吳斯懷．與黨主席才能救」、「我雖然不是國民黨員 ，但是我真心的期盼國民黨可以大改革」、「加油，下流戀權老人不下台，國民黨不會好」、「為什麼要把路走死？為什麼要把人做爛？一輩子做的事還無法好好處理？不懂」。

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