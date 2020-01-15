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為何「武統」聲浪持續升溫？　國台辦：民進黨逼出來的

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▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲為何武統的聲浪會迅速在大陸網路上發酵？馬曉光認為這是民進黨逼出來的。（圖／記者曾俊豪攝）

記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文日前以817萬票連任成功，「武統」的聲浪也迅速在大陸網路上升溫。對此，大陸國台辦發言人馬曉光15日強調，這是被民進黨的「倒行逆施逼出來的，他們應該嚴肅思考一下，到底要把台灣和兩岸關係帶向何方。」

大陸國台辦15日舉辦大選之後第一場例行記者會，現場有記者提問蔡英文勝選之後，大陸網路上主張「武力統一台灣」的聲音迅速升高，請問發言人對此有何評論？馬曉光指出，他們對台大政方針是一貫的、明確的，不會改變。

馬曉光話鋒一轉，認為民進黨當局和「台獨」勢力應該嚴肅思考一下，為什麼近年來大陸民間會出現越來越多的「武統」聲音？他對此指出，「這是被他們的『倒行逆施逼出來的』。他們應該認真思考，到底要把台灣和兩岸關係帶向何方。」

其實，「武統」的話題不只圍繞在網友，連大陸退役軍官、學者也參與討論。《環球時報》總編輯胡錫進此前也指出，武統台灣，從兩岸軍事對比來說毫無問題，會比70年前中共打平津戰役拿下北京城還容易。但同時意味著中國與美國全面攤牌，這是北京必須冷靜面對的風險與挑戰。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮去年7月份就說，一旦開戰，大陸進攻台灣，像玩似的，現在消滅台灣20萬軍隊一點問題沒有，金燦榮說，「台軍20萬人，在大陸軍隊面前就是一堆肉，沒有意義」。

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