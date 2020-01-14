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休士頓太空人世界大賽作弊奪冠！　MLB證實「出老千手段」重罰1.5億

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▲▼板凳教練寇拉（Alex Cora，戴帽子）、太空人隊 總教練辛區（AJ Hinch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人總教練辛區（AJ Hinch）遭到開除，若再觸犯大聯盟規定，將被終生逐出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國休士頓太空人隊2017年爆出，利用科技手段竊取敵對捕手的暗號秘密醜聞，美國職棒大聯盟（MLB）官方13日公布調查結果，證實傳言屬實，將重罰全體球隊及營運高層。為了止血，太空人隊老闆卡恩（Jim Crane）13日立刻宣布，開除涉案的總經理路勞（Jeff Luhnow），和總教練辛區（AJ Hinch）。

MLB周一（13日）宣布制裁太空人隊，處罰內容包括500萬美元（約新台幣1.493億元）罰金，以及收走2020年和2021年的第一、二輪選秀權。卡恩在官方結果出來後的1小時內，火速在休士頓美粒果球場（Astros’ Minute Maid Park）宣布，開除被聯盟無薪停職一年的盧諾和辛區。

▲美聯冠軍戰G6，太空人葛瑞爾開局轟三分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲MLB調查結果證實，太空人在2017年世界冠軍賽「偷暗號」。（圖／達志影像／美聯社）

「我們需要更乾淨地繼續往前，而且因為今天的事件，太空人會成為一個更堅強的組織」，卡恩告訴媒體，「你可以放心，只要在我的眼皮底下，我們將會只做出對的事情，不會再重蹈覆轍。」

事件發生於2017年球季，太空人隊在世界大賽冠軍賽中，利用攝影機監看破譯洛杉磯道奇隊捕手的暗號，再透過設計好的方式，回報給場上的打者。太空人前投手費爾斯（Mike Fiers）揭露，球隊在球場外野有一架攝影機，可以清楚捕抓到對方捕手藏在兩腿間的暗號，板凳教練寇拉（Alex Cora）則在球員區，和其他球員一起觀看即時錄影畫面，破譯對方的投球路數，再拿球棒以不同方式敲打垃圾桶，讓場上的打擊者知道，哪一種球要來了。

▲▼板凳教練寇拉（Alex Cora，戴帽子）、太空人隊 總教練辛區（AJ Hinch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人時期，擔任板凳教練寇拉（Alex Cora，戴帽子），被指控縱容，甚至帶頭和球員一起作弊。（圖／達志影像／美聯社）

MLB專員曼弗瑞德（Robert D. Manfred Jr.）表示，現在效力於波士頓紅襪的寇拉，「有可能縱容」太空人球員靠這種方式獲勝，而之所以現在不能直接肯定，是因為寇拉2018年球季進到紅襪擔任經理的第一年，就帶領紅襪拿到世界冠軍，但似乎也是靠著同樣的作弊方法取勝。因此曼弗瑞德說，等到紅襪隊的調查出來之前，將不會對寇拉做出進一步處分。

MLB無法證明球團老闆卡恩是否知情，但曼弗瑞德指出這樣的行為，「已經讓球迷、球員、執行人員、其他MLB俱樂部和媒體，對我們聯盟中任何一場有太空人隊的比賽之公正性，開始有越來越多的質疑聲浪。」

儘管要量化這樣的作弊方式對比賽到底有多大的衝擊，是幾乎不可能的事，但曼弗瑞德表示，無論如何都對棒球比賽造成很嚴重的傷害。他補充道，若路勞和辛區未來再違反任何MLB的規定，就是被永遠逐出。

►太空人慘了！偷暗號面臨重罰　罰金破紀錄高層集體受罰

►不只太空人偷暗號　2018冠軍紅襪也被指控偷暗號

ET快訊
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