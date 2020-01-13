國外Youtuber抱怨蔡連任？　網曝：新加坡超愛韓國瑜

▲大陸國家主席習近平會見新加坡總理李顯龍。（圖／翻攝中國政府網）

記者范姜士航／綜合報導

台灣總統大選剛結束，蔡英文總統連任成功，但網友發現有新加坡Youtuber對於蔡英文能勝選感到非常不悅，好奇詢問「為什麼蔡英文贏了新加坡人不爽」，也有網友分享跟新加坡老婆一家人吃飯時，因蔡當選而氣氛尷尬，笑稱「新加坡人這麼愛韓國瑜，來這裡發展搞不好更有機會」。

有網友在PTT的八卦板以「為什麼蔡英文贏了新加坡人不爽」為題發文，內容提到原PO在網路上搜尋韓粉相關影音後被演算法推播了一位新加坡的Youtuber，這位Youtuber在開票到一半時拍攝影片，影片中直言「台灣兇多吉少、台灣會發生戰爭、台灣人會更受苦」，讓網友大感不解並提出疑問「奇怪，新加坡人看到蔡英文贏成這樣整個大崩潰，為什麼如此如喪考妣呢？」

對此有新加坡女婿發文回應，韓國瑜在新加坡中高齡的華人男性人氣是很高的，基本上他們收視範圍都是親中或中國的官方媒體，他的生活圈中，中高齡的華人男性100%都是韓粉，老婆的親戚多數都買了韓國瑜的周邊及自傳，甚至連來台灣都指定要去逛高雄，結果今年總統大選結果一公佈，跟老婆一家人吃飯氣氛頓時很尷尬，都不能提台灣的事情，但他也笑稱「韓國瑜如果移民新加坡，這裡人這麼愛他，來這裡發展政治生涯搞不好更有機會」。

▲網友評論新加坡民眾為何支持韓國瑜。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友在下方回覆「極權國家的想法和民主國家不一樣」、「星國跟馬來西亞親中的人不少」、「他們很多親中沒錯，但如果他們國家在中共旁邊的話絕對會改觀」、「星馬只認同國民黨是正統中國」，也有網友認為主要是「大中國思想」影響，華人世界常認為只要中國強大，他們就不會受到歧視，再加上全世界的華文媒體圈幾乎都是中國政府宣傳，所以華人親中挺韓也是正常。