黃國昌落馬「老婆心情蠻爽的！」　直播謝票曝下一步：不排除開律師事務所

▲ 黃國昌開直播謝票。（圖／翻攝自黃國昌YouTube）

記者張嘉晏／綜合報導

2020大選落幕，時代力量以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，不過以「戰神」著稱、位於第4順位的黃國昌卻無緣國會。黃國昌12日晚間也在YouTube開直播進行線上謝票，談及他選後走向以及對民眾黨的看法。

黃國昌首先表示，如果國會結構沒有變的話，只有他一個人進立法院意義並不大，他本來就是希望藉由自己的力量，送一個「戰鬥團隊」進去，所以大家不必太難過。

黃國昌認為，台灣的立委選舉是「單一選區並立制」而非聯立制，無法在國會中如實呈現民意對所有小黨的支持；縱使很多人提出應該要憲政改革，但是從大黨的角度來看，根本不會想改，這就是現實面，「台灣什麼時候會出現改革的契機，老實說我不知道，這個要匯集非常強非常強的公民社會力量。」

▲時代力量不分區立委名單。（圖／ETtoday製表）

談及時代力量和台灣民眾黨的關係，黃國昌表示，就和每個政黨之間一樣是「競爭關係」，但是遇到理念相合的議題，當然還是可以合作。

他也表示，面對自己的席次，他一直以來都是抱持著平常心看待；不過這次時力加上民眾黨僅有8席，未來要有效發揮監督力量，必須非常非常努力，也會很辛苦，必須拿出真槍實彈的真材實料。

面對大家相當關心下一步怎麼走，他表示未來還是會盡力協助時力的立委，不過「不在其位、不謀其政」，他不會主動插手，手上還沒有處理完的案子也會轉交給新上任的立委。至於個人規劃，他透露太太對於他落選「心情滿爽的」，未來會先找個工作、接觸產業生活，也不排除開間律師事務所，「大家不用擔心。」

還有網友問他會不會當專職YouTuber，他則笑說「會餓死」，不過還是會繼續開直播和大家互動，且卸下公職後的他，發言的尺度可能會大、砲火更猛烈。

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