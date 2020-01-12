　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華女華僑照片曝光！慘遭分屍棄置基隆山區　男鄰居示愛後離奇失蹤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄧姓女華橋失蹤多日，竟遭鄰居分屍棄置基隆山區。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

大選之日發生一起駭人新聞的分屍案。一名住在台北市萬華區的馬來西亞鄧姓女華僑，日前出門上班卻失聯，親友心急報案，警方循線追查發現鄧女出門後未歸，進而發現住在附近的林姓男子家中傳出詭異化學品氣味，而林男也提了2箱物品離開家中，最後在基隆山區發現被支解成多袋的鄧女，目前已鎖定嫌犯。

1月11日中午，一名失蹤多日的馬來西亞籍鄧姓女子，被萬華分局警方發現四肢、下體慘遭支解，分裝成3袋，棄屍在基隆山區，轄區警方認為她的鄰居44歲的林姓男子涉有重嫌，他最後的身影出現在基隆海邊，目前正全力追查其去向。

警方表示，萬華分局接獲鄧女的表哥報案，表示來台念大學、從事餐飲業工作的26歲鄧女，4、5天前於萬華區民富街的租屋處失去聯絡。警方受理報案後，前往鄧女住處了解，調閱監視器發現鄧女已出門，調閱監視器發現一名住在附近的林姓男子形跡可疑，至林男住處了解時，房內竟傳出濃厚殺蟲劑、松香水味道，讓警方覺得相當詭異。

警方繼續尋找鄧女，竟找到她被支解的遺體，同時進入林男家中查探，發現浴室有被人清洗過的痕跡，研判林男在浴室將鄧女分屍後，再載往棄屍。目前已經鎖定其手機定位，確認在基隆出海口附近，正在全力追緝中。

警方指出，涉嫌殺害鄧女的林嫌在附近的果菜市場工作 ，有多起竊盜前科的他，曾對鄧女表達愛慕，疑似遭到鄧女拒絕由愛生恨，失控痛下殺手。不過全案仍待警方將嫌犯逮捕後，才能釐清動機。


更多鏡週刊報導
【2020大選】雙帥對決蔣萬安勝出　易經命理老師成功預測
遇交管失控推倒警察　趙駿亞道歉：我比較自私
女子開Uber遭強吻襲胸　色男借酒裝瘋下場慘

ET快訊
NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒
快訊／男子從「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死
大敗主因曝光！國民黨青年部3千字長文勸改革：118萬首投族幾
罷韓3階段全攻略！「百年政治奇才」再創紀錄..關鍵數字57.
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死…警急將遺體搬上路面

萬華女華僑照片曝光！慘遭分屍棄置基隆山區　男鄰居示愛後離奇失蹤

尋人啟事換來4屍袋…萬華女遭斷四肢棄山區「鄰男也失蹤」　表哥貼文曝光

棄屍地點曝！大馬女華僑慘遭「斷四肢分屍2袋2箱」…居民大驚：附近很多人運動

快訊／三菱GTO「奪命路口」撞翻救護車！　病患、家屬嚇傻

變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味

變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味

國2生騎車載女同學跑山…遭貨車擦撞！14歲的她頭部重創吐血命危

快訊／西濱快速公路白水湖交流道口　聯結車翻覆駕駛無呼吸心跳

快訊／馬來西亞女華僑遭分屍！「四肢切除」棄屍基隆山區　男房客潛逃涉重嫌

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

快訊／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死…警急將遺體搬上路面

萬華女華僑照片曝光！慘遭分屍棄置基隆山區　男鄰居示愛後離奇失蹤

尋人啟事換來4屍袋…萬華女遭斷四肢棄山區「鄰男也失蹤」　表哥貼文曝光

棄屍地點曝！大馬女華僑慘遭「斷四肢分屍2袋2箱」…居民大驚：附近很多人運動

快訊／三菱GTO「奪命路口」撞翻救護車！　病患、家屬嚇傻

變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味

變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味

國2生騎車載女同學跑山…遭貨車擦撞！14歲的她頭部重創吐血命危

快訊／西濱快速公路白水湖交流道口　聯結車翻覆駕駛無呼吸心跳

快訊／馬來西亞女華僑遭分屍！「四肢切除」棄屍基隆山區　男房客潛逃涉重嫌

哈登半場11失誤刷新NBA紀錄　火箭依舊暴打灰狼

演藝圈大老打臉「在不瘋狂」古拉月領6000！　揭幕後真相：這些怎麼不說

孕婦客廳散步！腹中兒「當場雙腿鑽出」重擊地板…頭部「秒腫血塊」命危急救

死亡率飆26%！專家曝「代糖飲料」比含糖更邪惡...原來都喝錯了

日系皮卡撞擊測試勇奪「零顆星」！連1顆安全氣囊都沒有

雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨！

蔡英文狂贏264萬票！CNBC分析：連任恐讓兩岸關係「更加僵化」

「北京是不可靠的夥伴！」　布拉格明與台北締結姊妹市

獨特開票唱票方式！美學者觀選感動落淚：台灣人用生命護民主

美伊緊張升溫！汽柴油明日起調漲1角　加油手腳加快

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

女華僑遭分屍！「四肢切除」棄屍山區

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

國2生騎車載女同學遭貨車擦撞！14歲的她吐血命危

忠犬護主擋車劫撞死　破例！開警車送遺體返家

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

BMW大5台中試車！逆向撞機車　20歲男女亡

即／北市救護車碰撞銀色轎身車

鶯歌3人深夜開車出遊...自撞分隔島1死1昏迷

「6車貪食蛇」撞成一線　網笑：命中注定

富少強揉女家教「讓我抱」她咬破臉皮逃

賓士男把妹不成竟報復！女搶藍波刀一揮將他「割喉」

娘家大紅麴有假貨！民視怒提告

分屍案棄屍地點曝！居民驚：附近很多人運動

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面