萬華女華僑照片曝光！慘遭分屍棄置基隆山區　男鄰居示愛後離奇失蹤

▲鄧姓女華橋失蹤多日，竟遭鄰居分屍棄置基隆山區。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

大選之日發生一起駭人新聞的分屍案。一名住在台北市萬華區的馬來西亞鄧姓女華僑，日前出門上班卻失聯，親友心急報案，警方循線追查發現鄧女出門後未歸，進而發現住在附近的林姓男子家中傳出詭異化學品氣味，而林男也提了2箱物品離開家中，最後在基隆山區發現被支解成多袋的鄧女，目前已鎖定嫌犯。

1月11日中午，一名失蹤多日的馬來西亞籍鄧姓女子，被萬華分局警方發現四肢、下體慘遭支解，分裝成3袋，棄屍在基隆山區，轄區警方認為她的鄰居44歲的林姓男子涉有重嫌，他最後的身影出現在基隆海邊，目前正全力追查其去向。

警方表示，萬華分局接獲鄧女的表哥報案，表示來台念大學、從事餐飲業工作的26歲鄧女，4、5天前於萬華區民富街的租屋處失去聯絡。警方受理報案後，前往鄧女住處了解，調閱監視器發現鄧女已出門，調閱監視器發現一名住在附近的林姓男子形跡可疑，至林男住處了解時，房內竟傳出濃厚殺蟲劑、松香水味道，讓警方覺得相當詭異。

警方繼續尋找鄧女，竟找到她被支解的遺體，同時進入林男家中查探，發現浴室有被人清洗過的痕跡，研判林男在浴室將鄧女分屍後，再載往棄屍。目前已經鎖定其手機定位，確認在基隆出海口附近，正在全力追緝中。

警方指出，涉嫌殺害鄧女的林嫌在附近的果菜市場工作 ，有多起竊盜前科的他，曾對鄧女表達愛慕，疑似遭到鄧女拒絕由愛生恨，失控痛下殺手。不過全案仍待警方將嫌犯逮捕後，才能釐清動機。



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