媲美黑五！好市多年中特展開跑 賣到缺貨的打架洗髮精、洗衣品等獨家新品、優惠登場

▲好市多（Costco），從今天5/13（一）起至5/26（日）嚴選多樣在黑五賣到缺貨的獨家好物，並限時祭出快閃折扣（圖／民眾提供，下同。）。

消費中心／綜合報導

日前才因搶購洗衣精造成人潮爆滿的好市多（Costco），從今天5/13（一）起至5/26（日）竟然又有限時精選年中商品特展，嚴選多樣在黑五賣到缺貨的獨家好物，並限時祭出快閃折扣。包括暱稱打架洗髮精的獨家「藍薑洗髮精」與同系列「藍薑潤髮乳」、日前引發全台搶購ARIEL洗衣精的姊妹品「4D抗菌抗蟎洗衣膠囊」，還有去年黑五賣到缺貨的「好自在熊抱超柔安睡褲」、新品「好自在液體衛生棉清新浄味款」等，通通有超強年度特價，宛如另一個黑五折扣季。

▲Herbal Essences藍薑草本豐盈清香洗髮露，原價現折120元，吸引民眾搶購。

先前黑五期間為了搶購引發全武行的「打架洗髮精」，眾人瘋搶的畫面再現。Herbal Essences藍薑草本豐盈清香洗髮露，原價直接大砍120元，1.2公升只要459元，這誰看了不心動！ 90%以上天然成分，獲英國皇家植物園認證的「藍薑萃取精華」溫和潔淨頭皮及髮絲，配方pH值精心調配過相當溫和。對於瀏海容易變條碼、夏天太熱常出油的人，用過後會驚訝髮根蓬鬆又充滿空氣感。另外，愛用者敲碗很久的同系列藍薑潤髮乳，竟然也同步驚喜上架。這款藍薑潤髮乳特別適合染燙受損的脆弱髮質的人，能夠讓髮絲水潤恢復光澤，髮根豐盈髮尾又柔順。獲得全球首個英國皇家植物園認證洗護髮品牌Herbal Essences，品質好令人安心，絕對是洗護搭配一起買。

▲獲得全球首個英國皇家植物園認證洗護髮品牌Herbal Essences，品質好令人安心，絕對是洗護搭配一起買。

不少眼尖的消費者也發現，特展中竟然還有一款新品是口碑爆棚的潘婷「爆水膠囊髮油」。小小一顆膠囊設計，是隨時隨地呵護髮絲的好幫手。只要打開膠囊把髮油均勻抹在頭髮上，專研水感成膜技術能把美容級荷荷巴油精粹鎖進髮絲中，撫平毛躁讓秀髮光澤柔滑；最棒的是免沖洗，隨時需要、乾濕髮都能使用，完全就是愛美的懶人救星，一組50入嘗鮮價489元。

▲特展中竟然還有一款新品是口碑爆棚的潘婷「爆水膠囊髮油」, 一組50入嘗鮮價489元。

先前一上架就火速被掃空斷貨的OLAY緊緻空氣感面霜，這次竟然也重新上架並加入年中特賣行列，不趕緊衝一趟好市多真的就搶不到！不像其他抗老乳霜擦起來好厚重，清爽不黏膩就是OLAY緊緻空氣感面霜的最大特點，用過的網友大讚「用過就回不去了」，吸收力又快又強，讓臉部肌膚像是喝飽水般保濕潤澤，長時間維持絲緞般的滑嫩感，48公克2入1,439元的價格，此時不囤貨更待何時！

▲OLAY緊緻空氣感面霜，讓臉部肌膚像是喝飽水般保濕潤澤，長時間維持絲緞般的滑嫩感，48公克2入1,439元的價格。

還有黑五爆款好自在熊抱超柔安睡褲，這回年中慶再度回歸，也同樣有限時特價，16入組每組激省100元！每次生理期晚上容易睡不好的女孩們都知道，這款安睡褲可以360°貼臀全方位防漏，而且材質超薄只有0.3cm，穿起來親膚透氣一點也不悶屁屁。即使生理期來都可以放心翻身、一覺到天亮，不用擔心夜漏要半夜洗床單。這次特展更獨家限時上架新品「好自在清新浄味液體衛生棉34cm」，特別適合量多期間。超薄設計加上特殊液體材質吸收芯，能瞬吸鎖在底部，維持超乾爽表層，即使天氣熱也不怕悶濕異味，被超多網友大讚擁有「超強黑洞吸收力」。

▲▼好自在熊抱超柔安睡褲， 16入組每組激省100元！這次特展更獨家限時上架新品「好自在清新浄味液體衛生棉34cm」





除了個人用品，好市多這次特展也推出幾款超級熱銷的家用清潔品。日前ARIEL洗衣精才在全台好市多引發熱烈搶購，許多店都出現民眾不惜等在倉庫區，就等產品一落地立刻搬走好幾箱的畫面。同樣在好市多經常賣到缺貨的「4D抗菌抗蟎洗衣膠囊」這次竟然也在特價行列。這款洗衣膠囊主打洗後會形成抗蟎防護罩，洗後不但能持續抗蟎，還能持續99.9%抗菌。洗衣前只要把小小一顆膠囊丟進洗衣機再放衣服就能搞定，非常方便又超值。先前黑五一推出馬上銷空搶不到，識貨的民眾千萬不能再錯失這次機會。

▲同樣在好市多經常賣到缺貨的「4D抗菌抗蟎洗衣膠囊」這次竟然也在特價行列。

美國熱銷的汰漬洗衣精無色香配方也是潮濕季節時清潔衣服的好選擇，具備國際兩大皮膚科權威機構認證，使用0香料、0染料，無色無味的單純成分、配方溫和，洗過的衣服能安心穿上身，不少網友大讚汰漬的驚人潔淨力。沾到醬料的衣服、泛黃的白色上衣以及毛巾，免搓洗就能簡單還原「白帥帥」面目，加上採用濃縮升級配方使用水量更省，潔淨效果同樣高水準，難怪貨架前搶購人潮絡繹不絕。

▲美國熱銷的汰漬洗衣精無色香配方也是潮濕季節時清潔衣服的好選擇。

▲「風倍清浴廁用防霉防臭劑」，只要放著就能發揮全天候阻斷霉菌生長循環的功用，好市多年中慶給出「清新柑橘x4+柔和花香x2」的組合優惠價，只需要589元就能讓衛浴空間乾淨又香香的，簡直太划算。

最後還有梅雨季必買的「風倍清浴廁用防霉防臭劑」。這款新品才在好市多上架一個多月，就經常被識貨的民眾默默買到下架。台灣氣候潮濕，居家空間例如浴室就成為了發霉重災區，因為不通風加上洗澡高溫濕氣等因素，讓霉菌找上門，還有天天使用的馬桶也可能飄散臭味、滋生細菌，自己用清潔劑刷老半天還是沒辦法除霉。來自日本的風倍清浴廁用防霉防臭劑，只要放著就能發揮全天候阻斷霉菌生長循環的功用，據品牌表示能維持清新長達6週，用過的網友紛紛大讚「太神奇！」好市多年中慶給出「清新柑橘x4+柔和花香x2」的組合優惠價，只需要589元就能讓衛浴空間乾淨又香香的，簡直太划算。

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