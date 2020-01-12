全台「藍綠分布圖」出爐！背骨、夢幻3縣市　鄉民驚呆：完美詮釋不離不棄

▲蔡英文2020大勝！全台「藍綠分布圖」6縣市堅定挺韓。（圖／ETtoday製表）



記者許力方／綜合報導

2020大選蔡英文總統以817萬231票順利連任，民進黨立委席次也確定單獨過半，再度完全執政。有網友整理出得票分布表格，全台22縣市中，僅6縣市藍大於綠，最高落在連江縣，估達77.1%，不過最受關注的是高雄、花蓮、苗栗3縣市，網友分析笑稱「高雄背骨仔」、「花蓮好夢幻」、「苗栗國沒讓我失望過」、「苗栗完美詮釋不離不棄。」

蔡英文總統得票數817萬231票，得票率57.13%，打破歷史最高紀錄，民進黨陣營更逆轉2018年九合一選舉的劣勢，濁水溪以南的雲林、嘉義、台南、高雄、屏東共21席立委，通通都拿下，政黨票也跨越5%門檻，可分配不分區不立委席次達13席，區域立委則48席，總共奪了61席。

▲蔡英文成功連任，得票數達817萬票突破歷史新高！（圖／ETtoday製表、記者李毓康攝）



依據中選會公布得票分布，新竹縣韓國瑜得票率47.4%，蔡英文46.8%；苗栗縣韓國瑜得票率50.3%，蔡英文45%；花蓮縣韓國瑜得票率60.3%，蔡英文35.9%；台東縣韓國瑜得票率58.2%，蔡英文38.1%；連江縣韓國瑜得票率77.1%，蔡英文19.8%；金門縣韓國瑜得票率74.8%，蔡英文21.7%。

統計結果顯示，連江縣藍綠差距最懸殊，國民黨大勝57.3%，其次是金門縣差距53.1%，花蓮也達到24.4%。特別的是，蔡英文在高雄得票數高達109萬餘票，得票率高達62.2%，2018年破天荒逆轉綠地的市長韓國瑜則只有61萬票。

鄉民也在批踢踢八卦板即時整理出「得票分布」表格，顯示全台僅6縣市總統大選結果呈現藍大於綠，眾人最關注高雄、花蓮、苗栗3縣市相當特別，笑稱「高雄哈哈哈哈」、「感謝高雄人」、「高雄這個背骨仔」、「高雄看起來爆幹堵爛」、「不愧是苗栗國，不動如山」、「苗栗國真的穩」、「苗栗真的太酷了，完美詮釋不離不棄、「花蓮那比例是怎樣」、「花蓮感覺好夢幻」、「花蓮國正式取代苗栗國！」

其中不少網友驚呼「台南真的有夠綠」、「金門、連江這兩塊先割掉好了」，依據分布圖分析，新苗「客家人還是挺藍…」，而澎湖也是真厲害「唯一一個離島綠」、「澎湖是台灣，金門算福建，根本不一樣。」