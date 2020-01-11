台南立委／便當盒之爭引發藍綠互告　賴惠員7人夾殺中勝出

▲台南市1選區立委選舉，民進黨賴惠員在7人夾殺中勝出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1選區立委選舉，民進黨賴惠員、國民黨蔡育輝及民眾黨顏耀星3人相較競選實力較強，其中賴、蔡2人從選前貼布之爭，一直打到便當盒涉嫌賄選互告，形成捉對廝殺之勢，顏耀星在柯文哲全力輔選下，鏧勢也緊咬賴、蔡2人不放，選舉結果賴惠員在7人夾殺中勝出，只是賄選官司的後續處理，將持續困擾她。

台南市下屆立委第1選區包括國民黨蔡育輝、台灣民意黨黃天辰、中華聯合黨康淑敏、民進黨賴惠員、宗教聯盟蘇志仁、台灣民眾黨顏耀星、合一行動聯盟黨蔡承攸等7人參選。

▲國民黨蔡育輝坦承敗選，表示將為台南溪北不被邊緣化而持續努力。

國民黨的蔡育輝，曾任第15屆、第16屆原台南縣議員、第1屆、第2屆台南市議員，現任第3屆台南市議員，係有5屆議員資歷，基層實力雄厚。而民進黨賴惠員，曾任第1、2屆台南市議員，第3屆連任失利，但獲進黨提名參選2020年立委選戰，她基層實力頗堅強，在民進黨全力後援下，聲勢居高不下，與蔡育輝形成捉對廝殺之勢。

民眾黨顏耀星，係出自新營政治世家顏家班，已故胞兄顏繼斌曾任新營市長，胞弟東義義是水利會的會務委員，曾爭取國民黨提名參選第一選區立委，後來國民黨徵召市議員蔡育輝。顏耀星是留日碩士，曾參選國代高票當選，後來在縣長蘇煥智任內出任工策會總幹事，卸任後即回歸家族企業工作，此次出馬有問鼎雄心。

台南市第一選區開戰以來，從賴惠員的文宣品「痠痛藥布」大戰開打，國民黨蔡育輝，指控對手民進黨候選人賴惠員，發送成份不明，藥用貼布，遭台南市衛生局開罰。而後賴、蔡2人爭鬥不休。

2019年12月6日，賴惠員攔下1部滿載蔡育輝競選文宣品塑「塑膠便當盒」的貨車報警，指控蔡育輝涉嫌賄選，要求檢警偵辦，蔡育輝也不甘示弱，到台南地檢署按鈴控告賴惠員，散布說抓到蔡涉賄選一卡車，這說法是混淆社會視聽、意圖使他不當選，所以控告賴惠員違反選罷法與強制罪。

蔡育輝並加碼指控賴惠員在立委初選過程，已遭到同黨對手多次指控涉賄選，包括送不鏽鋼便當盒、小包白米、沒有標示的膏藥、多種蔬果、洗碗精、蟑螂藥等禮物給選民，讓便當盒之爭續延燒，雙方纏鬥不休。

民眾黨顏耀星，在民眾黨主席、台北市長柯文哲全力輔選加持下，聲勢也持續看漲，緊咬蔡、賴2人不放，強力批判藍綠雙方惡鬥，並提出2人選爭議及個人政見訴求，期盼喚得選民在「討厭藍綠」下，支持他勝選，但蔡、賴2人對顏耀星的選舉攻勢，同時採取「冷處理」方式，讓顏的攻擊議題難以有效發揮。

如今選舉結束，賴惠員在7人夾殺下勝出，顯示大黨在選舉資源及動員能量上還是佔有絕對優勢，賴惠員雖勝出，但接下來的賄選官司並不會隨選舉結束而停止，將持續對她造成困擾，也是進入立院後的隱憂。