　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南立委／便當盒之爭引發藍綠互告　賴惠員7人夾殺中勝出

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市1選區立委選舉，民進黨賴惠員在7人夾殺中勝出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1選區立委選舉，民進黨賴惠員在7人夾殺中勝出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1選區立委選舉，民進黨賴惠員、國民黨蔡育輝及民眾黨顏耀星3人相較競選實力較強，其中賴、蔡2人從選前貼布之爭，一直打到便當盒涉嫌賄選互告，形成捉對廝殺之勢，顏耀星在柯文哲全力輔選下，鏧勢也緊咬賴、蔡2人不放，選舉結果賴惠員在7人夾殺中勝出，只是賄選官司的後續處理，將持續困擾她。

台南市下屆立委第1選區包括國民黨蔡育輝、台灣民意黨黃天辰、中華聯合黨康淑敏、民進黨賴惠員、宗教聯盟蘇志仁、台灣民眾黨顏耀星、合一行動聯盟黨蔡承攸等7人參選。

▲台南市1選區立委選舉，民進黨賴惠員在7人夾殺中勝出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨蔡育輝坦承敗選，表示將為台南溪北不被邊緣化而持續努力。

國民黨的蔡育輝，曾任第15屆、第16屆原台南縣議員、第1屆、第2屆台南市議員，現任第3屆台南市議員，係有5屆議員資歷，基層實力雄厚。而民進黨賴惠員，曾任第1、2屆台南市議員，第3屆連任失利，但獲進黨提名參選2020年立委選戰，她基層實力頗堅強，在民進黨全力後援下，聲勢居高不下，與蔡育輝形成捉對廝殺之勢。

民眾黨顏耀星，係出自新營政治世家顏家班，已故胞兄顏繼斌曾任新營市長，胞弟東義義是水利會的會務委員，曾爭取國民黨提名參選第一選區立委，後來國民黨徵召市議員蔡育輝。顏耀星是留日碩士，曾參選國代高票當選，後來在縣長蘇煥智任內出任工策會總幹事，卸任後即回歸家族企業工作，此次出馬有問鼎雄心。

台南市第一選區開戰以來，從賴惠員的文宣品「痠痛藥布」大戰開打，國民黨蔡育輝，指控對手民進黨候選人賴惠員，發送成份不明，藥用貼布，遭台南市衛生局開罰。而後賴、蔡2人爭鬥不休。

2019年12月6日，賴惠員攔下1部滿載蔡育輝競選文宣品塑「塑膠便當盒」的貨車報警，指控蔡育輝涉嫌賄選，要求檢警偵辦，蔡育輝也不甘示弱，到台南地檢署按鈴控告賴惠員，散布說抓到蔡涉賄選一卡車，這說法是混淆社會視聽、意圖使他不當選，所以控告賴惠員違反選罷法與強制罪。

蔡育輝並加碼指控賴惠員在立委初選過程，已遭到同黨對手多次指控涉賄選，包括送不鏽鋼便當盒、小包白米、沒有標示的膏藥、多種蔬果、洗碗精、蟑螂藥等禮物給選民，讓便當盒之爭續延燒，雙方纏鬥不休。

民眾黨顏耀星，在民眾黨主席、台北市長柯文哲全力輔選加持下，聲勢也持續看漲，緊咬蔡、賴2人不放，強力批判藍綠雙方惡鬥，並提出2人選爭議及個人政見訴求，期盼喚得選民在「討厭藍綠」下，支持他勝選，但蔡、賴2人對顏耀星的選舉攻勢，同時採取「冷處理」方式，讓顏的攻擊議題難以有效發揮。

如今選舉結束，賴惠員在7人夾殺下勝出，顯示大黨在選舉資源及動員能量上還是佔有絕對優勢，賴惠員雖勝出，但接下來的賄選官司並不會隨選舉結束而停止，將持續對她造成困擾，也是進入立院後的隱憂。

ET快訊
全台吃雞排！網友岔賭「蔡英文800萬票」慘了　鄉民截圖嗨：嘴
親民黨「1席都沒」無緣進國會　只能靠「政黨補助款」延續生命
韓國瑜大敗！鋼鐵韓粉激動痛哭：蔡英文當選「要移民」
慶蔡英文連任！486先生宣布「打折72小時」　網站塞爆
影／韓國瑜敗選「心裡話」全文！賀蔡英文連任：我星期一回高雄上
2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

實踐教授蔡亦竹「泛綠過半」穿裙子上課！試套百褶裙　網朝聖笑噴：毛刮一下

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

影／蔡英文得票數「破800萬」　廈門台青嘆：真的沒想到！

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不斷更新／蔡英文最新開票情況

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

「他」的投票率最高紀錄是82.69％

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

更多熱門

相關新聞

守護主權意志超越政黨之爭

守護主權意志超越政黨之爭

這次大選根本不是蔡英文和韓國瑜在選，而是台灣人民跟對岸官方在對選，這是一次沒有「公投綁大選」，卻是「大選即公投」的民意展現，背後則是國際上的反中與挺中力量的較勁。民間對蔡英文執政並不滿意，卻肯定她維護主權所採取的「不求戰也不畏戰」立場。

快訊／贏了！蔡英文、賴清德合體站上勝選舞台　支持者爆熱烈歡呼

快訊／贏了！蔡英文、賴清德合體站上勝選舞台　支持者爆熱烈歡呼

快訊／蔡英文：隨時可跟北京重啟協商

快訊／蔡英文：隨時可跟北京重啟協商

未達5%門檻　王浩宇宣布退出綠黨

未達5%門檻　王浩宇宣布退出綠黨

楊秋興：韓國瑜若接國民黨主席...這個黨就完蛋

楊秋興：韓國瑜若接國民黨主席...這個黨就完蛋

關鍵字：

便當盒互告賴惠員2020大選2020台南市立委

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面