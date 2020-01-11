溫州市場驚現「柴油魚」 　魚販水中加柴油...瀕死魚「活蹦亂跳」

▲ 溫州市場出現「柴油魚」，魚販在水中添加柴油，讓快死的魚重新活蹦亂跳 。（圖／翻攝自微信公眾號「溫州草根在線」）

實習記者羅明輝／綜合報導

近年來，大陸不少地區出現「柴油魚」，部分不良流動魚販在魚箱裡添加柴油，以此讓快死的魚又變得「新鮮、活蹦亂跳」，不少消費者因價格便宜購買，食用後吃出「柴油味」驚覺受騙，於是憤而向媒體爆料。

根據《溫州晚報》報導，家住浙江溫州長達20年的詹先生8日透露，自己半個月前到甌海潘橋丁腰菜市場買菜時，注意到菜市場路口有個魚攤賣的魚相當便宜，一條8斤重的白鰱，只要人民幣50多元 (約新台幣216元)，而且還活蹦亂跳，於是便買了一條回家。

不過回家後，詹先生發現原本精神百倍的白鰱卻突然「一動也不動」，他切下半條白鰱燉豆腐給家人品嘗後，卻吃到了很重的柴油味，讓他們全都差點吐出來，隨即就把整鍋魚都倒掉了。

詹先生提到，自己隔天就去市場找魚販理論，魚販竟狡辯，「這些魚不可能一點柴油都不加，但我可以賠你一條『保證沒添加過柴油的鯉魚』。」接著就挑了一條鯉魚補償他，不過讓他氣憤的是，他把這條鯉魚帶回家紅燒，添加辣椒、大蒜調味後，依舊吃出了濃濃的柴油味。

詹先生生氣得再度前往市場，但這名魚販再也沒有出現，於是他決定連繫媒體爆料這件事，並將剩下半條還沒烹調過的白鰱曬成魚乾，做為證據保存。在記者通知甌海區綜合行政執法局後，執法局也隨即派遣潘橋中隊及「甌海區市場監督管理局」潘橋所執法人員前往追查。

據了解，柴油中含有致癌有機物質「苯並芘」及多種汙染性強的重金屬物質，魚類若是飲用了含有柴油的水，有害物質就會殘留在其體內，要是人類再食用了這些「柴油魚」，很可能會出現腸胃不適、胸悶、嘔吐等症狀，短時間內難以恢復。

多名魚販表示，其實不肖流動魚販在水裡加柴油，早就已經不是祕密，因為柴油密度比水小，可以漂浮在水面，導致水中空氣稀薄，魚必須不停喝水、吐出氣泡來獲取更多的空氣，快死的魚才會看起來「比較新鮮、活蹦亂跳」，甚至重量也因為喝太多水而增加了，不過這樣的做法只是適用於壽命將至的魚，短時間之內能奏效，但過了一陣子後，魚還是會死亡。

值法人員提到，接下來他們將會持續留意流動魚販，並加強定點巡查，避免類似情況繼續發生。

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