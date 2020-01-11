蔡英文突破600萬票！等待勝選時刻　國際記者會擬延後將有重大宣布

▲2020總統蔡英文開票之夜，民進黨總部支持者。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和、蔣婕妤、袁茵／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文於晚間8點左右，拿下600萬票，與國民黨總統候選人韓國瑜拉開超過200萬票差距。蔡英文與總統府秘書長陳菊也都已抵達競選總部，而競總現場也有上千名支持者，勝選的情緒幾近沸騰。

在上午投票結束之後，各投開票所於四時開始開票，蔡英文在北平東路的競選總部已經搭好舞台，民進黨將與支持者一起迎接開票之夜。下午三點多，小英競總前排的紅椅子已經坐滿人，滿滿支持者擠滿會場，現場氣氛緊張，此外，也有許多外國媒體早早到場，關注這場備受全球矚目的大選。

約莫在傍晚4時15分左右，開票僅短短15分鐘，蔡英文率先突破10萬票，領先韓國瑜的7萬票，兩人差距約3萬票左右。接著到了4時20分，蔡英文再度突破20萬票，兩人差距持續擴大中。到了4時45分左右，蔡英文得票也率先突破100萬，領先韓國瑜的差距也來到30萬票。

約莫在晚間7點30分左右，蔡英文得票突破500萬票，而韓國瑜取得350萬票，兩人已經拉開達150萬票的差距；接著，在晚間8點左右，蔡英文的票數正式突破600萬票，並拉開與韓國瑜多達200萬的差距。

原本根據蔡英文競選總部的規劃，晚間8點將在北平東路的競選總部舉行國際記者會，屆時除了向國際發表談話外，目前由於開票速度的關係，則會稍有延後。

蔡英文競選發言人廖泰翔表示，記者會首先將由總統蔡英文、副總統當選人賴清德，以及副總統陳建仁抵達國際記者會會場，蔡英文將會在記者會上進行重大宣布，隨後開放媒體提問，但由於現場有國內外媒體，會以交叉進行，以一外媒、一本媒來提問。