影／蔡賴得票數超過百萬！　全台六大「章魚里」蔡英文全領先





▲2020總統蔡英文開票之夜，現場群眾氣勢沸騰 。（圖／記者李毓康攝）

記者劉亭／綜合報導

2020總統、立委大選目前進入開票階段，截至下午16時47分止，蔡英文121萬4748票，韓國瑜84萬6733票，宋楚瑜10萬5744票。而全台六大章魚里中，蔡英文目前全面領先。

根據TVBS政論節目，目前在全台六個有「章魚哥里」稱號的開票所中，士林天玉里、三重成功里、三重福利里、清水南寧里、豐原豐西里、鶯歌健德里全數由蔡英文領先。

資深媒體人尹乃菁表示，蔡英文持續領先，搞不好這次得票數會領先上次得票數，通常連任總統的票數，無法超越上一任，可是蔡英文在九合一大選慘敗後，沒有做任何改變，如果這次可以拿到超越民進黨打了一次成功的主權保衛戰。

尹乃菁也指出，上次九合一大選蔡英文其實因為同性戀議題掉了許多票，但蔡英文這次拿反送中、九二共識議題，把韓國瑜當選「就是選了一個傾中的政權」，成功讓許多獨派票回來了。

截至下午16時34分止六大章魚里選票：

士林天玉里：蔡英文769韓國瑜551宋楚瑜63

三重成功里：蔡英文883韓國瑜553宋楚瑜164

三重福利里：蔡英文727韓國瑜469宋楚瑜65

清水南寧里：蔡英文550韓國瑜284宋楚瑜48

豐原豐西里：蔡英文200韓國瑜114宋楚瑜38

鶯歌健德里：蔡英文232韓國瑜138宋楚瑜21



正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。