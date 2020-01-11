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雙帥投票！吳怡農、蔣萬安現身永安國小　精準時間差「巧妙錯過」

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▲吳怡農投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳怡農上午前往投票所。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

2020大選投票日登場，備受注目的「雙帥」國民黨立委蔣萬安、民進黨政壇新星吳怡農，2人都分別在上午8點至9點間，前往永安國小投票所投票，且剛好稍稍錯開時間，一人前腳走另一人即來，2人「巧妙錯過」。

▲吳怡農投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳家人現身投票。

永安國小投票所一早就聚集投票人潮，吳怡農上午8點18分左右與吳爸、吳媽與妹妹一家人現身投票，不少農粉見到吳怡農興奮在一旁拍照，吳怡農排隊時也親切和民眾微笑點頭，已於8點40分完成投票離開。他受訪時表示：「自己戶籍就在這區，過去都是在這裡投票。」笑稱昨晚睡得很好。

▲吳怡農投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲吳怡農稱昨晚睡很好。

稍晚，國民黨立委蔣萬安則於上午9點15分現身永安國小投票所，蔣萬安與蔣立委夫人一同前往投票，蔣萬安受訪時表示，昨天晚有和後援會與團隊簡單開個會，競選期間都沒時間陪兒子玩，也感謝太太這段時間陪著站路口拜票，等下投完票會跟太太帶兒子去玩滑板，一切平常心看待，被問及是否知道與吳怡農為同個開票所，他則回答真的不知道。

▲蔣萬安投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲蔣萬安上午9點15分左右現身投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲蔣萬安投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲蔣萬安排隊投票中。

▲蔣萬安投票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲蔣萬安表示投完票要帶兒子去玩滑板。

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