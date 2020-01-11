快訊／蔡英文817萬票衝破表！北市「章魚哥」天玉里誤差值破2%了

▲天玉里位在天母國小的投票所。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市士林區天玉里，在過去多次大選中，各候選人得票率與最終結果誤差1%左右，堪稱「章魚哥神預測」，而這回總統大選，雖然天玉里票數排序與結果一致，不過誤差值落在2%左右，比前幾屆來得大一些。

根據中選會網站公布，蔡賴配817萬0186票、得票率57.13%%，韓張配552萬2119票、得票率38.61%%，宋余配60萬8590票、得票率4.26%%。

至於天玉里開票結果，有效票數為5493票，其中投給蔡賴配有3038票，韓張配2238票，宋余配217票，得票率分別為55.31%、40.74%及3.95%。對照下來，韓張配誤差較大，來到2.13個百分點；而蔡賴配誤差也有到1.82個百分點。

▲這次藍綠候選人落差值約2%。（圖／記者周亭瑋製表）

天玉里鄰近山邊，外籍人士居住密集，是個異國風情濃厚之里，總人數約9308人，共3425戶，也是士林區最大的里。細數「章魚哥」天玉里過去戰績，以2012年總統大選馬吳配最為經典，其得票率與最終結果，僅落在0.04個百分比，根本神準。

▲該里擁有「北市章魚哥」的封號。（圖／記者蔡紹堅攝）

當然，章魚哥也有失準的時候，好比2018年台北市長之戰，從天玉里開出的票來看，丁守中以42.03%贏柯文哲的39.92%；不過全市得票恰恰相反，儘管誤差值依舊在1%左右徘徊，但柯以41.05%得票率拿下市長寶座，丁則以40.82%飲恨，而後展開漫長的選舉無效訴訟。

▼「章魚哥」天玉里6次大選得票率PK圖。（圖／記者周亭瑋製表）