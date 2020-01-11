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快訊／基隆市立委選舉　民進黨蔡適應自行宣布當選

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▲基隆選區立委候選人蔡適應、宋瑋莉。（合成圖／翻攝蔡適應、宋瑋莉臉書粉專）

▲基隆選區立委候選人蔡適應（右）、宋瑋莉（左）。（圖／翻攝蔡適應、宋瑋莉臉書粉專）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

2020總統、立委大選告一段落，其中基隆市選區4搶1，選情激烈，目前開票進入尾聲，而稍早民進黨蔡適應自行宣布當選。

不過，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

以下為蔡適應勝選感言全文：

感謝基隆人再度用自己手中選票完成一次選舉，或許彼此間政黨立場不同，但大家都要為這份價值感到驕傲；台灣人生為自由人，民主、人權、法治是我們的生活方式，這些信仰還很年輕，需要你我細心呵護；適應相信，只要台灣團結，民主自由不會被破壞、也不會走上歧途。

蔡適應表示，感謝每一位支持者，此刻的心情除了感謝還是感謝。謝謝大家給我第二次機會擔任立委，他會謹記市民朋友託付和信任；在立法院認真質詢與修法，在守護國家安全上維持最專業的優秀表現，也在全國性改革議題上盡心盡力，照顧長輩、照顧幼童、照顧弱勢，讓基隆鄉親對這席立委感到抬頭挺胸。

蔡適應強調，過去四年他和右昌市長合作無間，對城市的想像願景，正一步一步實現中，那是一個基隆囝仔對家鄉的期許，是更便捷的交通、更完善的醫療、更乾淨的河川、更多工作機會、更升級的產業、更舒適的運動空間，他會繼續努力，讓基隆成為更宜人的城市。

蔡適應接著說道，他要感謝可敬的對手，宋瑋莉議員、張耿輝議員、楊石城議員，謝謝他們三人選舉期間給予的各種指教，我都虛心接受，基隆發展和所有人息息相關，他們所提出的政見，蔡適應也會來參考，作為基隆未來的政策。

最後蔡適應說，選舉結束，明天開始，讓我們整理思緒，團結出發，適應從政初心不會改變、每天勤奮打拼不會改變、基隆改變腳步也不會改變；最後，再一次謝謝大家，基隆加油！

▲蔡適應發表勝選感言。（圖／記者郭世賢攝）

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