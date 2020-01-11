吳敦義辭黨主席　「新北一路往南敗」唐慧琳：眼珠掉滿地

▲眼看韓國瑜票數落後拉開，支持者相當難過。（圖／記者林敬旻攝）



記者李依融／綜合報導

2020總統暨立委選舉票數陸續開出，國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨對手蔡英文差距拉開，許多藍營支持者情緒低落。新北市議員唐慧琳在《中天新聞》開票特別節目中表示，「我覺得這次吳主席（吳敦義）辭黨主席機率滿高，立委也是該贏的拿不到，眼珠子掉滿地。」

唐慧琳指出，此次不僅總統票數相去甚大，連立委也是一片綠油油，「立委該贏的拿不到，從新北一路往南敗，讓人眼珠子掉滿地。」她也直言，此次吳敦義辭國民黨黨主席的機率滿高的，特別提到在不分去立委的挑選上，謝龍介的排序應該往前調，「至少要讓大家覺得主席用謝龍介當墊背的腳色，最後可惜票房不適那麼好。」

唐慧琳說，國民黨向來給人只喜歡用政二代、有背景的刻板印象，這是最需要改變的部分，「最讓人覺得不可思議的是，滿場中華民國國旗的沒有勝選，而一面國旗都看不到的卻要入主總統府，變成中華民國的總統。」她提到，明明選前通過反滲透法、一例一休等都備受爭議，但此次蔡陣營受到年輕人支持，像是得到年輕人背書，「覺得悲哀的點是，未來可能變成民進黨一黨獨大專政。」

國民黨慘敗，黨部約19時40分宣布，吳敦義辭去黨主席職務。

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▼唐慧琳難過滿場國旗沒勝選，而民進黨一面國旗都看不到，卻要入主中華民國總統府。（圖／記者林敬旻攝）