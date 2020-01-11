彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

▲彰化第3選區立委謝衣鳳勝出。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立委第三選區是縣內4個選區當中競爭最白熱化的地方，民進黨現任立委洪宗熠對手家族已經囊括了彰化縣議員、彰化縣議會議長，國民黨立委候選人謝衣鳳代母出征，為了搶回4年前鄭汝芬輸掉的立委寶座，謝家可說是卯足全力，再加上反滲透法的強勢通過選民無法認同，面對種種壓力，洪宗熠慘遭滑鐵盧。

▲彰化第3選區立委洪宗熠無法連任。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣立委第三選區參選人謝衣鳳出身政治世家，母親鄭汝芬為前任立法委員、爺爺為已故彰化縣前立委謝言信，弟弟為彰化縣議長謝典霖，除此之外，父親謝新隆則是彰化三大有線公司董事長，讓謝家在彰化具有一定的影響力。上次立委選舉母親失利，這次代母征戰民進黨現任立委洪宗熠，成為彰化第三選區的焦點。

▲謝衣鳳與朱立倫合拍競選影片。（圖／ETtoday資料照）

謝衣鳳現為謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長、國民黨第20屆中央常務委員、彰化縣體育會副理事長，擁有政治大學經濟學系博士，英國德蒙福特大學（De Montfort University）MBA的學歷，她針對彰化未來的發展表示，整治農業、觀光的重地東螺溪，緊接著是讓二林精密園區的環評盡速通過，吸引廠商投資創造就業機會，最後要用高科技建立智慧型的精緻農業區。

▲彰化第3選區立委候選人謝衣鳳擔任文教基金會執行長頒發學童獎學金。（圖／謝林玉櫻文教基金會提供）

而對手洪宗熠，擁有現任立委的優勢，賴清德不只一次稱許洪宗熠是最會幫地方爭取建設的立委，選區內10鄉鎮有7鄉鎮已興建或正在興建長照大樓，問政成績都讓立法院其他委員稱羨；此外，賴清德回憶起第一次在立法院做行政院施政報告時，洪宗熠總質詢的第一個問題就是第四台收視費率的問題，他主張「看多少繳多少」，積極地爭取地方鄉親權益，就像是日治時期發生在二林的蔗農事件，當時的蔗農聯合起來向日本會社爭取自身的權利一樣。

洪宗熠的認真問政顯然無法與選民認同畫上等號，再加上中央的卡神案、私菸案及反滲透法的種種強勢壓力下，無法殺出重圍，讓謝衣鳳奪得立委席次。

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