竹縣第一選區／馬英九陪掃街　林為洲拚連任轟綠政策放話再跳主席台

▲馬英九力挺林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

記者游郁香／綜合報導

新竹縣第一選區國民黨候選人林為洲具備現任優勢，從政多年，知名度高，被看好能成功連任；不過藍營不敢大意，前總統馬英九9日特地前往湖口鄉，陪他掃街拉票。林為洲在個人臉書專頁分享了多達95面的政績，選前1天還上傳了之前跳上主席台的照片，列出他認為執政黨不合理的政策，揚言再來一次他還是會跳上去。

新竹縣第一選區包括竹北市西區、湖口鄉、新豐鄉及新埔鎮等，其中竹北市選票集中的新國、新社里，是國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢的根基地；新豐鄉則是國民黨新竹縣議會議長張鎮榮的地盤；而藍營在湖口鄉打下的基礎深厚，對手難以撼動。新竹縣一直以來都是國民黨的鐵票區，以往年大選為例，藍綠基本盤約6.5比3.5，這次尋求連任的林為洲從政多年，知名度高。

具備現任優勢的林為洲，上個月17日完成共106場問政說明會，走訪了7個鄉鎮、106個村莊，了解各地民情與問題。去年11月他也曾會勘「新豐鄉毒海岸」，監督清運進度，希望能在過年前處理完畢，並盡快展開復育工作。

▲林為洲分享自己跳上主席台的照片。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

選前倒數兩天，國民黨籍的前總統馬英九再次造訪新竹替林為洲催票，陪他從湖口聯合競選總部到竹北的國民黨縣黨部掃街。林為洲8日在臉書專頁分享了多達95面的政績，向選民喊話，「選戰即將結束，無論輸贏，選民給我四年的權力，我還是誠實地說明我做了什麼。」他強調「務實做事、解決問題」已成為自己的座右銘。

林為洲在選前一天又上傳了一張自己爬上主席台的照片，狠批執政黨，「你問我在抗爭什麼？前瞻8800億，60%用在沒評估報告的軌道建設、水利會長民選改官派、外交高官放寬政務任用、促轉會變東廠、公投被沒收、選前說二例，選後剩一例、黨務人員派任中選會主委。再來一次，我還是會再跳上主席台。」

▲新竹縣第一選區候選人林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）