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南瑤宮頭香改變規則　先跑1500公尺「定勝負」奪冠獎金8888元

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▲南瑤宮搶頭香改為路跑拜頭香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮路跑拜搶頭香有大紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化南瑤宮今年農曆春節除夕夜「搶頭香」的活動，改為路跑方式「拜頭香」成為全國首例，之前盛傳要從彰化體育館出發跑2公里，敲定由南瑤宮，旭光路折返到廟門約1.5公里，但要報名添油香費200元，另外還設不參加路跑只要拜頭香的，也要交添油香費100元，有發財錢母及好禮相贈，報名從即日起至23日止。

農曆年腳步近了，眾所矚目的南瑤宮「搶頭香」活動即將邁入第10年，不過由於過去搶頭香開廟門時，推擠、跌倒受傷頻傳，甚至還曾爆發肢體衝突，南瑤宮做重大變革，將「搶頭香」改為「路跑與拜頭香」，藉由新春除夕參拜信眾用很虔誠的心來獲得媽祖的保佑，「人人攏頭香，人人攏好運」，進而宣揚媽祖神威！

請繼續往下閱讀...

▲南瑤宮搶頭香改為路跑拜頭香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮去年搶頭香。（圖／翻攝自南瑤宮臉書）

彰化市長林世賢指出，為使歷年「搶頭香」活動更加具有意義及安全，更改規則讓有意參賽民眾事先報名賽跑，起跑點和終點都設在南瑤宮廟門口，有效分散人群，大家不用再像往年一樣擠在廟門口搶頭香發生推擠受傷，並在新春期間服務香客，受理登記一起開廟門，一人一柱清香向彰化媽誠心敬拜祈求新的一年平安如意，提昇信眾向心力。

「路跑競賽」的路線規劃是由南瑤宮門前廟埕出發，由南瑤路北上直行抵達旭光路口折返，南下直行到南瑤宮廟門前終點處約1.5公里，本次有區分男子組及女子組由裁判組判定各組前三名，第1名獎金8,888元、第2名獎金6,666元，第3名獎金5,168元。

▲南瑤宮搶頭香改為路跑拜頭香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮路跑拜搶頭香有大紅包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此次路跑即日起至23日止，彰化市公所歡迎各路英雄好漢、路跑女王蒞臨南瑤宮報名，報名每名添油香200元並開立感謝狀惠存，贈送彰化媽樂活毛巾、招財進寶金幣錢母、行車安全紅綾及摸彩卷各1份，歡迎大家儘速共襄盛舉前來報名。

至於不想路跑只想拜頭香的，主辦單位另設「人人攏頭香，人人攏好運」一起拜頭香活動，即日起受理報名限量1,000名，邀請大家一起來開廟門向彰化媽祈求庇佑，迎接萬象更新的新年，報名每名添油香100元並開立感謝狀惠存，贈送恭喜發財金幣錢母、彰化媽傳承香火袋及摸彩卷各1份，歡迎大家儘速共襄盛舉前來報名。

▲南瑤宮搶頭香改為路跑拜頭香。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮路跑拜搶頭香有發財錢母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，另有「祈求招財進寶金幣錢母活動」，從25日(大年初一)起至27日(大年初三)連續3天在南瑤宮三殿舉行，每日限量300份上午9時發號碼牌，10時準時開始，林世賢歡迎大家共襄盛舉。

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