澳洲野火血奪10億動物　網曝買「童年巧克力餅乾」能拯救無尾熊！3萬人爆買

▲消防員餵無尾熊喝水。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

澳洲野火燃燒近4個月，焚毀面積相當於3個台灣大小，更釀數十億隻動物死亡，其中被視為國寶的無尾熊，生態專家評估，恐怕已有2.5萬隻葬身火海。當地血色天際的景象讓全球人看了心痛，對此，有網友號召購買樂天製造的「小熊餅乾」，一起救救無尾熊。

想必大家對這款「小熊餅乾」絕對不陌生，外頭印著無尾熊造型，一咬下吃得到巧克力內餡，甜而不膩的酥脆口感，一秒喚起童年滋味。事實上，仔細看包裝印有「澳洲無尾熊基金會」（The Australian Koala Foundation，AKF），原來日本樂天株式會社長期捐助AKF，民眾買零食還可以做公益。

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如今澳州野火持續竄燒，造成巨大生態浩劫，破壞近8成的無尾熊棲息地，根據澳洲廣播公司（ABC News）報導指出，澳洲動物專家分析，環境氣候變遷、人為開發、野火肆虐之下，未來無尾熊的生存有可能在極端氣候的威脅下滅絕。

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▲買餅乾救救無尾熊！（圖／翻攝自@ KIZASI_OFFICIAL）

對此，日本網友@ KIZASI_OFFICIAL在推特貼出救援無尾熊的文章，「如果您想在澳洲大火中籌集資金，但不懂英語！購買樂天無尾熊（餅乾）將支持無尾熊基金會的活動。」至今文章掀起3萬人響應，有網友也分享基金會捐款方式，盼大家伸出援手，救救可愛的無尾熊們。

▼無尾熊家園正受到野火摧殘！（圖／AKF官網）

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