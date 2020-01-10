遠百信義頂級吃到飽「旭集」百坪空間設計9大餐區　多達百道美味日式料理

吃到飽一直以來都是廣受台灣消費者喜歡的用餐模式之一，過去在微風信義46樓開設頂級自助吃到飽「饗饗」的「饗賓餐旅」今年年底再度祭出耗時2年多、斥資億元籌畫的全新品牌「旭集 和食集錦」，雖然價位相同，也同樣選在美食精華地帶的信義區，但風格卻截然不同，現在就來看看這間全新吃到飽品牌有哪些值得注意的重點吧！

上百坪空間盡顯低調奢華

在遠百信義9樓獨享占地350坪的超寬敞用餐空間，從外面低調黑色牆面走進去，可以看到整個設計風格融入奢華的金箔材質外，還加入日本的土牆、竹編、實木、花窗等和風元素，展現低調又不失高貴的氛圍。288席座位分散在不同的空間，有的隱密、有的則在落地窗直接掛上裝飾品，半透光明亮空間，各有特色。

不只味覺，更有完整五感體驗

「旭集 和食集錦」強調五感體驗，視覺可以看到整間餐廳的設計風格簡單卻藏有精緻奢華元素；嗅覺可以感受到每道菜色在現做時散發出的誘人香氣、味覺當然就是可以品嘗道多款不同料理手法製作的日本料理；聽覺則是餐廳與曾入圍過金曲獎的藝術家專為「旭集 和食集錦」打造結合日本傳統與現代的用餐配樂、觸覺則可感受到餐盤、餐具、桌椅的精緻質感。

9大餐區提供上百道日式料理

料理的部分主打日式料理，集團砸下重本設計成9大餐區，以一區一名店的概念設計多款頂級食材，依序包括「生盛」提供必吃的現點現做生魚片、握壽司，像是在日本有「魚之王樣」之稱的真鯛生魚片、有機藍鑽蝦、晚餐限定的日本和牛與松葉蟹握壽司；「巧鮨」以台灣當令食材融入小巧精緻的懷石料理；多款烤魚、肉串與假日晚餐才有烤鰻魚飯的「醞炙」、日式定食常見的現炸和牛可樂餅、炸生蠔、唐揚炸雞的「和揚」、肉食族必吃使用250度高溫直火現煎鐵板鮭魚、牛排以及美國Prime牛小排朴葉燒的「旨燒」、每季都會推出日本各地的流行鍋物，像是超吸睛蛤蜊吸物、鮭魚石狩鍋等的「汁煮」、將日本國民料理像是釜飯、土瓶蒸等帶上餐檯的「旬炊」、與Kirin合作打造全球唯一冰柱生啤酒與多款現榨生啤酒「麗酌」、與日本插畫Shibanban微笑柴犬跨界設計的全球唯一人形燒與多款精巧和菓子「澄甘」。多達近200種料理讓人目不暇給，每一個餐檯都各有風味，走上一圈都忍不住口水直流。

「旭集 和食集錦」餐廳資訊

地點：遠百信義A13 9F（台北市信義區松仁路58號）

電話：02-8780-3366

時間：12月25日－12月30日試營運；12月31日正式開幕

價格：

午餐 11:30-14:00／下午茶 14:30-16:30／晚餐 17:30-21:30

平日 NT$1,290／ NT$990 ／ NT$1,590

假日 NT$1,590／ NT$1290 ／ NT$1,890

備註：以上價格均另收10%服務費；試營運期間拍照打卡即送Shibanban聯名扭蛋1個

※BY WENDY CHEN

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