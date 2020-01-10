太貪吃！親媽拿針扎嘴、趁洗澡潑滾水：為她好　9歲女童全身骨折皮爛

▲女童長期被母親虐打，甚至還被用滾水潑身體。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省無錫市一件長期虐童案近日曝光，一名9歲女童小潔（化名）除了全身有多處骨折和挫傷，還有大片皮膚燙傷的疤痕。據悉，她過去曾因為偷吃了同學的食物，被媽媽拿縫衣針戳嘴，甚至還在洗澡時被潑滾水，心靈嚴重受創。

綜合陸媒報導，徐姓檢察官近日接到虐童消息，隨後趕到醫院時發現，9歲女童小潔全身上下沒有一塊皮膚是完好的。她回憶，小潔當時使勁地撕咬著被子，表情非常痛苦，且不讓其他人觸碰。

經過醫生診斷，小潔身上有多處舊的骨折傷和軟組織挫傷，且全身各處更都是大面積的皮膚燙傷疤痕，符合受到虐待的特徵。據悉，當天將小潔送到醫院的是她的班導師陳女；陳老師表示，在給同學們上語文課時，發現小潔有些反常，「她寫字特別慢，我叫她把姿勢擺正，她就說她胳膊疼。」

看見小潔的反應後，陳老師覺得不太對勁，於是便把小潔的袖子掀開，這才發現她的胳膊已經受傷了，隨後趕緊向校長報告。事後，在老師地追問下，小潔才坦承受傷的原因，稱自己身上所有的傷都是被親生母親毒打所致。

▲女童身上有多處被燙傷的疤痕。

消息曝光後，警方第一時間傳喚小潔的父母。對於毆打女兒一事，小潔的母親楊女堅持不認罪，甚至理直氣壯地表示，「這個孩子的性格太倔了，我們已經教育過她很多次，她還是不聽話，我覺得打她是對的，是為她好。」

楊女坦承，自己和丈夫早在10年就已離婚，過2年後就生下了小潔，之後就把孩子一直留在老家，由爺爺奶奶照顧。她表示，女兒老家養成了一些不好的習慣，有時會偷拿別人的食物，多次要求爺爺奶奶管教卻無效，「覺得對這個家庭太失望了。」

▲女童的母親認為自己沒錯，甚至表示是為女兒好。

楊女對小潔的意見越來越大，甚至還懷疑小潔偷拿同學的零食、偷拿家裡的零錢。據悉，小潔有一次在學校偷吃了同學的零食，楊女知道後便用小剪刀和縫衣針戳她的嘴巴。還有一次，小潔把用來買書的錢拿去買了食物，楊女知道後，竟在小潔洗澡時，拿一盆滾燙開水倒在小潔身上，手段殘忍。

最後，楊女因涉嫌虐待罪，被批准逮捕。據悉，小潔事後被送往無錫市兒童醫院，並立即入住加護病房；經鑑定，她的傷情已經達到了輕傷二級，在經過一段時間的治療後，目前病情已穩定了下來，不過仍然需繼續住院觀察。

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