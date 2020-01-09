中國人壽2019年賺近136億「獲利創新高」！業務菁英年增40%　總資產突破2兆元

▲中國人壽總資產突破2兆元。（圖／中國人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

中國人壽9日公布2019年自結獲利，稅後盈餘達135.98億元，較2018年同期成長34%；每股稅後盈餘（EPS）為3.2元，股東權益報酬率（ROE）也達12.6%。同時，截至2019年底，中國人壽總資產突破2兆元，淨值較2018年底成長95%，淨值比達7.4%，資本適足率（RBC）超過300%以上，皆遠高於法定要求，整體財務結構強健。

中國人壽表示，近年來在推動高價值商品的策略下，除獲利表現亮眼外，也帶動資產規模穩定成長。2019年度新契約保費收入1241億元，總保費收入2799億元，由於強化推動高價值的傳統分期繳與保障型商品奏效，初年度分期繳商品保費收入較去年同期大幅成長近30%。

此外，再加上去年全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，推動i-Agent導入行動化數位工具、優化通訊處營運模式，中國人壽2019年新登錄人數較2018年成長近40%，是大型保險公司中，少數業務員人數呈現正成長的公司。

中國人壽表示，除了登錄人數成長外，也帶動業務員轉型年輕化且在推動高價值的傳統分期繳與保障型商品，使新人平均收入增加20%，公司轉型創新已經奠定堅實基礎。

另一方面，中國人壽轉投資的中國建信人壽，截至2019年11月止，資產規模已達人民幣1667億元，較2018年底成長 26%；2019年前11月合併淨利潤約人民幣7.25億元。

中國人壽指出，建信人壽近年持續大力推進業務結構調整及優化，2019年截至11月以來新契約保費357億元人民幣，其中，分期繳新契約較去年同期大幅成長近五成，持續朝向高價值型公司邁進。