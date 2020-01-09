連勝文、謝龍介2大咖站台　最後「百米衝刺」助洪孟楷勝選

▲連勝文替洪孟楷助選。（圖／洪孟楷競選辦公室提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

大選倒數2天，新北市第1選區立委選情也相當激烈，國民黨立委候選人洪孟楷9日上午邀請國民黨中常委連勝文陪同掃街站台，並且深入選民結構偏綠的八里區爭取選票。連勝文表示，洪孟楷初次投入選戰，從初選到現在已經站路口揮手兩百多天，這樣努力與堅持的精神，任誰看到都會感動，呼籲第1選區鄉親一定要堅定支持洪孟楷。

這是連勝文首次到北海岸幫立委候選人站台掃街，他形容這段時間的奮鬥就像一場馬拉松，而現在選戰倒數，已經到了要衝百米的時刻了，希望選民一起將這段時間的努力化作選票，幫助洪孟楷順利進入國會，為鄉親服務。

身高一百九十幾公分的連勝文，在出發拜票前之前被問到，會不會擔心掃街時的安全問題，他則表示，比較擔心民進黨繼續執政，國家才會不安全的問題。

▲韓國瑜凱道勝利晚會。（圖／記者湯興漢攝）

洪孟楷在下午則是找到台南市議員謝龍介站台，繼續前往淡水做最後衝刺。國民黨總統候選人韓國瑜也在9日晚間舉行「凱道勝利晚會」，到時候北北基桃立委候選人、國民黨內大老、14位藍營縣市長全出席，包括國民黨榮譽主席連戰、前總統馬英九、黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌、前內政部長李鴻源等都將上台助講。