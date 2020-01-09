超大力丟錢彈到女店員胸部　「阿伯下一步」…她嚇到快後退：噁心

▲原PO分享遇到「丟錢」的客人。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女店員分享上班時，遇到一名丟錢丟超大力的阿伯，導致錢彈到她的胸部上，沒想對方後來的舉動更誇張，嚇得她趕快後退，「要不要這麼噁心？」

當事人8日在「爆怨公社」臉書社團說，為什麼她都當著客人的面，遞出放錢的盤子，「還要把錢丟在桌上？眼睛在哪裡？另外，跟你們收錢不是很卑微的好嗎，錢不需要用丟的，每次丟的都讓人覺得服務業很沒尊嚴。」

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原PO表示，8日有一名阿伯丟錢很大力，「彈到我胸部上，然後手就伸過來說『拍誰拍誰』（台語，指抱歉），我很快後退，ㄍㄢ，要不要這麼噁心？」她回覆網友的問題指出，「錢用丟的就算了，故意丟很大力是怎樣，丟很準耶。」有人直呼「這是阿北的陰謀啦」；原PO回「我朋友安慰我至少錢可以掉在胸部上，她都直接掉到大腿。」

▼原PO道出服務業的心酸。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

也有同業心有戚戚焉說「最討厭丟錢的客人」；原PO回「讓人覺得很沒尊嚴，又不是欠他的。」另一名服務業指出，「我曾經把錢丟回給客人」；原PO回「我們應該會被客訴，然後被扣錢扣年終。」

一名網友則表示，「客人會因為是小費盤，所以不敢放」；原PO回「放出去後有用手引導說，『那這邊跟您收多少多少』。」

其他人留言，「有盤子放盤子，沒盤子交到手上」、「放盤子上是怕被肢體碰觸，方便算錢收錢。」但也有人認為，「我覺得那盤子好麻煩欸，不太好拿」；另一人回，「+1，有些銅板跟鈔票都攤開，一個一個撿整個無語，雖然是避免爭議。」

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