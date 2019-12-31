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母子搭公車「媽剛下站」！孩子慢一步慘被司機關門…她後方崩潰追車

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▲▼公車。（圖／翻攝「爆料公社公開版」）

▲網友搭公車，看見司機的離譜行徑。（圖／翻攝「爆料公社公開版」）

記者柯振中／台北報導

「請問這輛司機是怎樣？」台北一名網友30日爆料，自己晚上搭公車時，遇上一名母子搭車，準備下車時，已經走到站牌，孩子的速度稍慢，卻被司機關在車上，司機還直接開走，讓他氣炸痛罵，「我們乘客直接看傻了眼！都看著母親快急死了用跑的追著公車！」

這名網友在臉書社團「爆料公社公開版」上指出，自己晚間搭車時，遇到一起超離譜的事件，當時一名媽媽帶著孩子搭車，小孩下車的動作稍慢，媽媽當時已經下車，沒想到司機直接關門把公車開走，「是XX喔！小孩都哭出來了還不開門給小孩下車！」

看著這位母親在後方追車，所有乘客都相當氣憤，要求司機停車，讓小孩下車，沒想到司機竟冷回「什麼事？是我的錯嗎」，讓乘客全都傻眼，也讓這名網友大罵，「有事嗎？開一下門會怎樣嗎？孩子不見誰負責？怎麼有那麼不近人情的司機！」

▼母子搭公車，媽媽下車後孩子竟被關在車上。（圖／翻攝「爆料公社公開版」）

▲▼公車。（圖／翻攝「爆料公社公開版」）

這名網友補充，「站在最前面的乘客直接在司機的面前大喊著，『開門！讓小孩下車』，然後司機超級不甘願的才開了門！哇賽！如果我們乘客都不管事，所以就這樣讓母子分離嗎？請問司機你有小孩嗎？」

眾人看完司機的離譜行為，紛紛氣炸回應，「太扯了吧，小孩會有陰影吧」、「這真的太扯」、「這司機太過份了」、「太誇張了這司機」、「感覺好可怕！以後帶小孩坐公車，下車一定要抱著」。

不過，也有人認為，現在評論事情太早，至少要等到公車的上下車影片出爐後再做評論，「等看車上監視影片再下評論」、「等公車監視器出來再說」、「看了我也很生氣。但司機會不會是根本沒發現還有小孩沒下車才關門的？然後一堆人急著要他停車，他覺得莫名其妙被指責，所以才回那句。至於沒馬上停車開門，我記得公車在非公車站牌處好像不可以停。我還是坐等監視器出來說明。」

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