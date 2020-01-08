獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

▲高雄市刑大前往逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

去年9月引發高雄市直播主之亂的主角之一連千毅，目前人被關在看守所當中，已經被延押一次的他，有沒有機會拼回家過年呢？根據《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握的消息，恐怕並不樂觀，因為被視為連千毅大哥的謝育全，也是前太陽會苗栗分會長，面對檢察官的訊問，到現在還沒有坦承相關案情跟他有關，所以不排除連千毅停止羈押出來後，仍然會有「共謀串證」之虞，所以要拼回家過難，恐怕不容易。

根據了解，前太陽會苗栗分會長謝育全是在去年10月30日晚間遭到高雄市刑大員警北上逮捕，當時檢警調查，連千毅的據點被起出槍枝、太陽會高雄分會與苗栗分會的徽章，懷疑背後有組織犯罪，且應是被授權前往高雄擴張；追查後發現，此人疑似2018年參選苗栗竹南鎮鎮民代表失利的謝育全。

▲高雄市刑大前往逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

而且涉嫌前往大仁哥寵物點開槍的張姓槍手，就是謝育全的保鑣，所以檢方認定謝育全有涉案的可能性，所以在去年10月31日認定謝育全有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見獲准。不過歷經2個月多的羈押與訊問，謝育全對於被檢方質疑的部分，並沒有認罪，所以檢察官會擔心若是連千毅停止羈押，不排除有勾串證據的可能性，就算連千毅透過律師向法院提出停押回家過年，獲准的機會恐怕也不太容易。

回顧連千毅遭到羈押，是在去年11月14日上午在高雄地院召開延押庭後，當時儘管連千毅打溫情牌，向法官表示他還有老婆跟2個幼子要他回家照顧，但合議庭認為連千毅仍有再犯之虞且還有共獲結構待查，諭知延長羈押2個月。

▲太陽會徽章 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）