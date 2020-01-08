　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市刑大前往逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

去年9月引發高雄市直播主之亂的主角之一連千毅，目前人被關在看守所當中，已經被延押一次的他，有沒有機會拼回家過年呢？根據《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握的消息，恐怕並不樂觀，因為被視為連千毅大哥的謝育全，也是前太陽會苗栗分會長，面對檢察官的訊問，到現在還沒有坦承相關案情跟他有關，所以不排除連千毅停止羈押出來後，仍然會有「共謀串證」之虞，所以要拼回家過難，恐怕不容易。

根據了解，前太陽會苗栗分會長謝育全是在去年10月30日晚間遭到高雄市刑大員警北上逮捕，當時檢警調查，連千毅的據點被起出槍枝、太陽會高雄分會與苗栗分會的徽章，懷疑背後有組織犯罪，且應是被授權前往高雄擴張；追查後發現，此人疑似2018年參選苗栗竹南鎮鎮民代表失利的謝育全。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市刑大前往逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

而且涉嫌前往大仁哥寵物點開槍的張姓槍手，就是謝育全的保鑣，所以檢方認定謝育全有涉案的可能性，所以在去年10月31日認定謝育全有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見獲准。不過歷經2個月多的羈押與訊問，謝育全對於被檢方質疑的部分，並沒有認罪，所以檢察官會擔心若是連千毅停止羈押，不排除有勾串證據的可能性，就算連千毅透過律師向法院提出停押回家過年，獲准的機會恐怕也不太容易。

回顧連千毅遭到羈押，是在去年11月14日上午在高雄地院召開延押庭後，當時儘管連千毅打溫情牌，向法官表示他還有老婆跟2個幼子要他回家照顧，但合議庭認為連千毅仍有再犯之虞且還有共獲結構待查，諭知延長羈押2個月。

▲高雄市刑大前往苗栗逮捕太陽會前分會長，據傳是連千毅的靠山，同時起出太陽會徽章 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲太陽會徽章 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
越晚越冷！「2地區」急凍11°C　冷空氣最強時刻到
熱戀5個月就領證！正妹博士婚後發現「老公是Gay」心碎跳樓身
等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

越南油案有新證據　頂新律師：相信中立審理能還魏應充清白

新北警騎機車鳴笛執勤　連人帶車遭小貨車撞飛！斷腿倒地

想做愛心！關聖帝君「立筊」2天不倒　曾託夢找到殺子女狠父遺體

快過年走私黃金夯！　海巡攔闖關4顆大齒輪重4.8公斤竟是：純金鑄造

桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

北市3歲女童獨自在家！「墜4樓高陽台」臉部2處撕裂傷　意識清楚救治中

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

越南油案有新證據　頂新律師：相信中立審理能還魏應充清白

新北警騎機車鳴笛執勤　連人帶車遭小貨車撞飛！斷腿倒地

想做愛心！關聖帝君「立筊」2天不倒　曾託夢找到殺子女狠父遺體

快過年走私黃金夯！　海巡攔闖關4顆大齒輪重4.8公斤竟是：純金鑄造

桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

北市3歲女童獨自在家！「墜4樓高陽台」臉部2處撕裂傷　意識清楚救治中

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

上班2天就離職　新進員工：付我38K

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男固定臉頰性侵

「你想要可以跟我說」　軍校生偷內褲被原諒

華航機師性騷擾判賠　反向空姐求償100萬

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他車震5次下場慘了

軍校生偷「原味內褲」　雪碧暖心回應

「一粒男」偷吃好友妻10年　法官判5月

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

澳洲追同鄉！她收到錢「掉進水裡」　台南人傻眼提告

更多熱門

相關新聞

頂好高雄大順店停業　本土KTV大亨接手舊店面

頂好高雄大順店停業　本土KTV大亨接手舊店面

一樣是生鮮超市，在高雄的策略卻是大不同，日前位於高雄苓雅區的頂好大順店正式停業，未來將由地主在地KTV大亨享溫馨接手，將改建為KTV及婚宴會館，不過相較於全聯不斷擴點，頂好超市在高雄顯得非常吃不開，房仲業者表示應與該品牌經營較保守、鎖定北部市場有關。

生活機能取勝！高雄武廟商圈房價保值　中古價逼2字頭

生活機能取勝！高雄武廟商圈房價保值　中古價逼2字頭

潑油燒狗再丟運河！狠男：被牠咬有陰影

潑油燒狗再丟運河！狠男：被牠咬有陰影

27歲OL減肥4年46kg　摔倒大腿竟斷了

27歲OL減肥4年46kg　摔倒大腿竟斷了

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

關鍵字：

連千毅高雄直播主之亂抗告延押太陽會駁回新聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面