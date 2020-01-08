「LINE TAXI叫車平台」推出機場接送服務　單趟1,050元起再加碼送300元乘車券

▲「LINE TAXI叫車平台」推出機場接送服務，再加碼送300元乘車券。（圖／LINE TAXI提供）

記者姚惠茹／台北報導



看好農曆新年國人出國旅遊旺季，連結車隊與用戶的開放平台「LINE TAXI叫車平台」今（8）日宣布攜手國際機場接送租賃車領導品牌「TMS全鋒事業」，正式推出機場接送服務，除了可以在LINE TAXI呼叫小黃計程車前往機場，也可以在LINE TAXI中選擇預約租賃車接機與送機。



同時，LINE TAXI叫車平台宣布，從即日起到3月1日的機場接送上線活動期間，預約LINE TAXI機場接送「每趟」都加碼贈送300元乘車券，而且機場接送也納入LINE TAXI專屬「T Rewards」會員制度的「T里程」累積，讓愛用者可以更快提升會員等級，獲得更多回饋。

▲「LINE TAXI叫車平台」推出機場接送服務。（圖／LINE TAXI提供）



LINE TAXI機場接送服務，首波服務地區為雙北市區到桃園國際機場，或是台北松山機場 的「接機」與「送機」服務，只要在出發前24小時透過LINE TAXI官方帳號（ID: @linetaxi）即可預約車輛與完成付款。

車款方面，LINE TAXI機場接送也提供豐富的選擇，像是有單趟只要1,050元經濟實惠的國產車，也有適合接送貴賓的高級商務車，或是便利全家同行的六人座車，而且還可根據個人需求自由加購服務項目，像是配備兒童安全座椅、增加停靠點等等。

LINE TAXI規劃T粉專屬的「T Rewards」會員計劃，針對「趟次」與「里程數」同時累積，若是趟次多，可以快速提高「T Rewards」會員等級，若是「里程數」多，則可以快速累積「T里程」，並從2020年1月正式開放「T里程」兌換乘車券，像是累積450T，可以兌換500元的乘車券。

▲只要輕鬆3步驟，即可在LINE中輕鬆預約機場接送，首先加LINE TAXI官方LINE帳號為好友，並點選「機場接送」服務，填寫乘車資訊與旅客資訊。（圖／LINE TAXI提供）

1.填寫乘車資訊與旅客資訊：包括上下車的地點或航廈、航班、乘車時間，與提供保險與聯繫使用的旅客資訊。

2.勾選客製化服務：可以填寫旅客或兒童的人數、選擇車型，與輸入公司報帳統編。

3.確認訂單並結帳：送出訂單後選擇付款方式，行程完成後將會提供30元LINE TAXI乘車券共10張，可於日常叫計程車時使用，使用期限一個月。

▲消費者可於LINE TAXI上勾選客製化服務，填寫旅客或兒童的人數、選擇車型，或者輸入公司報帳統編。（圖／LINE TAXI提供）





▲LINE TAXI提供「每日登入獎勵」讓用戶天天領乘車金。（圖／LINE TAXI提供）