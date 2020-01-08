台鐵、東武鐵道優惠互換！燈會期間加碼⋯限時販售「雙鐵友好紀念便當」

▲苗栗豐富站晴空塔造型燈座。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵局南港站與日本東武鐵道合作，今（8）日舉辦「雙鐵友好 豐富幸福滿滿年」白老虎祈福燈座點燈活動，在站區內設置「白老虎站長燈座」，並同步進行乘車票券的優惠互換活動。另外台鐵將於台中燈會期間，首度在各車站販售「雙鐵友好紀念便當組」。

台鐵與東武鐵道合作，進行乘車票券優惠互換活動，只要持台鐵自強號車票（150元以上）與台灣護照，就可至日本東武淺草站的外國人遊客中心免費獲得淺草・東京晴空塔觀光紀念車票，或以1500日圓優惠價購買台鐵專用日光往返車票、以1000日圓優惠價購買台鐵專用館林．足利市往返車票。

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若持有東武鐵道發行之「東京晴空塔周邊散步周遊券」的旅客，出示使用後的車票，也可免費兌換平溪深澳線、內灣線或集集線一日周遊券三擇一，兌換時間至明年底為止。

▲台鐵南港站進駐白老虎站長。（圖／台鐵局提供）



台鐵南港站站長陳依伶表示，因東武集團東武動物園擁有稀世白老虎，因此在東武鐵道淺草車站長年駐有白老虎站長。因應「2020年台北燈會」首度在南港車站周邊舉辦，因此特別商請日本東武鐵道將白老虎站長在站區內設置燈座，讓民眾可以就近感受到象徵來自日本的幸福白老虎站長的魅力。

展區亦於今年1月8日起至2月16日設置「大家畫南港」彩繪區，提供塗鴉紙供兒童彩繪，將定期把小朋友的作品上傳到臺鐵南港站FB進行展示。只要民眾於社群網站分享照片，或留言吉祥話，就有機會抽到CK124迴力小火車或黃金版SL蒸氣火車大樹號便當盒。

▲苗栗豐富站晴空塔造型燈座。（圖／台鐵局提供）

而東武鐵道也配合此活動，今年1月開始，將台鐵鐵道觀光宣傳影片於東武鐵道列車內播映，為期3個月。另為響應2020后里燈會，雙鐵於苗栗豐富站設置以客家花布意象之「台鐵與東武鐵道臺日雙鐵友好 豐富幸福滿滿年『幸福之樹 東京晴空塔』祈福燈座」展示。

為進一步宣傳台日友好情誼及鐵道旅遊，台鐵局首度於2020台中后里燈會期間（2/8～2/23），於台鐵主要相關車站販售「雙鐵友好紀念便當組」。東武拓博旅行社亦推出遊台灣送台北101門票的促銷活動，大力推展台日的觀光交流。