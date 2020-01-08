　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

燒競選看板、吐檳榔汁　朴子3民眾「起鬨鬧著玩」遭函送

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 民眾打鬧起鬨燒毀並吐檳榔汁破壞候選人看板 。（圖／讀者提供）

▲民眾騎乘機車、腳踏車，試圖燒毀並吐檳榔汁破壞候選人看板 ，遭監視器拍下。（圖／讀者提供，下同）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局日前接獲通報稱，朴子市開元路段候選人選舉看板遭不明人士燒毀及吐檳榔汁汙損，共計遭破壞3面競選看板，警方獲報後立即到場勘察、採證，並沿線調閱監視器以車追人，3名嫌犯訊後函送。

▲▼ 民眾打鬧起鬨燒毀並吐檳榔汁破壞候選人看板 。（圖／讀者提供）

為免引起相關候選人及競選團隊恐慌或產生維安疑慮，朴子分局立即成立專案小組全力展開調查，僅花1天時間就將嫌犯查緝到案，經查戴、陳及李姓嫌疑人於14日23時20餘分許，分騎乘普通重型機車、腳踏車及電動自行車犯案，沿途隨機破壞毀損候選人看板後逃逸。

朴子分局動員警力調閱沿途住家數十支監視器並過濾行經車輛，經分析比對以車追人後，鎖定涉案戴姓、陳姓及李姓等共3名共犯，並於1日7日19時50分許循線帶同到案，經詢涉嫌人坦承不諱並供稱無政治立場，純粹同儕間起鬨覺得好玩，所破壞看板僅朴子市開元路段共3面競選看板，無涉及其它看板破壞案，3人於偵詢後函送偵辦。

朴子分局強調，競選期間針對選舉暴力事件、選舉賭盤及查察賄選等妨害選舉案件均本於「行政中立、依法行政」原則加強偵蒐，避免有心人士於大選前故意製造事端，破壞社會秩序及候選人人身安危，企圖影響選舉結果，以達到淨化選風目標，給嘉義縣民一個乾淨的選舉空間。

►超越藍綠，就靠她了

ET快訊
莉婭反擊扯四角戀！「Keanna搭上前男友」被指是花美男歌手
快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆
10多枚火箭狂轟！伊朗再下狠話「會有更多攻擊」不排除直攻美國
「兩個世界」震撼對比！蔡英文新競選廣告曝　紐時記者讚：史上最
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰！阿嬤氣炸趕他出家門

燒競選看板、吐檳榔汁　朴子3民眾「起鬨鬧著玩」遭函送

快訊／南投市區交叉口重大車禍！　「1命危、1受傷」急送醫救治中

小黑豬貨車落單「滾」下車　內埔警民馬路上演「捉豬」記

原住民捕穿山甲被判刑確定　符合原民法提非常上訴…改判無罪

何如芸現身！嫁美崙董事長16年婚變　士林地院首開調解庭

澳洲打工追同鄉：我養妳！台南妹收錢「就掉進水裡」　他被說成工具人告了

「你想要可以跟我說」軍校生偷雪碧原味內褲被原諒　他臉書索討下場很淒慘

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他「同一地點車震5次」下場慘了

軍校生外拍凍未條偷「女神原味內褲」　雪碧回應超暖心

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰！阿嬤氣炸趕他出家門

燒競選看板、吐檳榔汁　朴子3民眾「起鬨鬧著玩」遭函送

快訊／南投市區交叉口重大車禍！　「1命危、1受傷」急送醫救治中

小黑豬貨車落單「滾」下車　內埔警民馬路上演「捉豬」記

原住民捕穿山甲被判刑確定　符合原民法提非常上訴…改判無罪

何如芸現身！嫁美崙董事長16年婚變　士林地院首開調解庭

澳洲打工追同鄉：我養妳！台南妹收錢「就掉進水裡」　他被說成工具人告了

「你想要可以跟我說」軍校生偷雪碧原味內褲被原諒　他臉書索討下場很淒慘

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他「同一地點車震5次」下場慘了

軍校生外拍凍未條偷「女神原味內褲」　雪碧回應超暖心

內衣需求調查「展現乳溝」竟墊底　第一名跌破男性眼鏡

熱火為韋德策劃「傳奇典禮」球衣退休儀式　3天系列活動

超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

葉毓蘭「合成圖」批羞辱國軍　蔡英文反擊：這不就是奧步？

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

恐怖可比《還願》　《港詭實錄》靈異節目觸禁忌

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰！阿嬤氣炸趕他出家門

中東戰雲密佈　專家預估下周汽柴油雙漲四角「加油要快！」

韓國瑜選前砸錢買廣告　蔡英文：不符合庶民總統形象！

好強的台股！行情開低走高...嘗試由黑翻紅　不畏美伊情勢緊張　

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

社會熱門新聞

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

「你想要可以跟我說」　軍校生偷內褲被原諒

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男固定臉頰性侵

上班2天就離職　新進員工：付我38K

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

華航機師性騷擾判賠　反向空姐求償100萬

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他車震5次下場慘了

軍校生偷「原味內褲」　雪碧暖心回應

四叉貓控「不准路權」　中山分局這麼說

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

三峽大火「開8公里補水」　消防員累癱倒地

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

澳洲追同鄉！她收到錢「掉進水裡」　台南人傻眼提告

2女童當母面被掐脖　公車怪男：絕非惡意

更多熱門

相關新聞

阿伯白色特斯拉旁「吐出鮮血」　車主氣炸

阿伯白色特斯拉旁「吐出鮮血」　車主氣炸

「真的是超沒品的行為，你知道嗎？」高雄一名白色特斯拉的車主23日表示，他日前把車子停在路邊，沒想到一名阿伯經過時，竟然故意吐出檳榔汁，導致他的車輛後門全部沾滿噁心的紅色液體，讓他氣炸公布影片，希望能抓到犯人。

台大田徑場被鐵架硬插、草皮光禿

台大田徑場被鐵架硬插、草皮光禿

雙載鑽車陣遭夾擊　機車被輾毀

雙載鑽車陣遭夾擊　機車被輾毀

不爽被員工趕　醉漢怒砸肯德基

不爽被員工趕　醉漢怒砸肯德基

不堪強震　比姆森塔損毀50人困

不堪強震　比姆森塔損毀50人困

關鍵字：

候選人看板損毀吐檳榔汁

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面