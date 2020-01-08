燒競選看板、吐檳榔汁　朴子3民眾「起鬨鬧著玩」遭函送

▲民眾騎乘機車、腳踏車，試圖燒毀並吐檳榔汁破壞候選人看板 ，遭監視器拍下。（圖／讀者提供，下同）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局日前接獲通報稱，朴子市開元路段候選人選舉看板遭不明人士燒毀及吐檳榔汁汙損，共計遭破壞3面競選看板，警方獲報後立即到場勘察、採證，並沿線調閱監視器以車追人，3名嫌犯訊後函送。

為免引起相關候選人及競選團隊恐慌或產生維安疑慮，朴子分局立即成立專案小組全力展開調查，僅花1天時間就將嫌犯查緝到案，經查戴、陳及李姓嫌疑人於14日23時20餘分許，分騎乘普通重型機車、腳踏車及電動自行車犯案，沿途隨機破壞毀損候選人看板後逃逸。

朴子分局動員警力調閱沿途住家數十支監視器並過濾行經車輛，經分析比對以車追人後，鎖定涉案戴姓、陳姓及李姓等共3名共犯，並於1日7日19時50分許循線帶同到案，經詢涉嫌人坦承不諱並供稱無政治立場，純粹同儕間起鬨覺得好玩，所破壞看板僅朴子市開元路段共3面競選看板，無涉及其它看板破壞案，3人於偵詢後函送偵辦。

朴子分局強調，競選期間針對選舉暴力事件、選舉賭盤及查察賄選等妨害選舉案件均本於「行政中立、依法行政」原則加強偵蒐，避免有心人士於大選前故意製造事端，破壞社會秩序及候選人人身安危，企圖影響選舉結果，以達到淨化選風目標，給嘉義縣民一個乾淨的選舉空間。

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