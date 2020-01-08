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新年料理自己做又快又健康　2020揪朋友一起買料理機現省6千！

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新年料理自己做又快又健康！2020揪朋友一起買料理機現省六千！（圖／業者提供）

▲德國美善品多功能料理機TM6具備22種家電功能，提供15種烹飪模式，可利用內建Wi-Fi連結食譜庫高達4萬種以上料理做法。

消費中心／台北報導

健康飲食當道 多功能料理機烹飪省時又美味
回顧2019 年最受矚目的社群話題，當然就是減醣飲食還有氣炸鍋料理，在臉書社團不僅臉友互相分享「減醣成功勵志文」，還掀起各種創意食譜的討論，尤其在健康飲食風潮帶動下，2019年廚房家電成為熱銷商品，現代人生活忙碌，主打多功能、懶人調理、一鍵到底的機種特別受歡迎，預估國內整體廚房家電年銷售金額，將比前一年成長一成。

來自德國的美善品多功能料理機Thermomix® TM6結合22種家電，提供15項烹飪功能，包括攪拌、攪打、混合、研磨、揉麵糰、切碎、秤重、烹煮和乳化…等，「多機一體，一機多用」的特性不但可以幫助經驗豐富的主廚料理食物，初學烹飪的男女老少也可根據「引導式烹飪」食譜，跟著步驟操作，邁出成功的第一步。同時烹煮三道菜的「一鍋三菜」特色更是協助忙碌的上班族以及雙薪家庭在節省料理時間的同時，仍能吃得健康。

新年料理自己做又快又健康！2020揪朋友一起買料理機現省六千！（圖／業者提供）

▲德國美善品多功能料理機TM6，獲有多項歐美安全檢驗標示，為你打造無油煙廚房。

全新的美善品TM6搭載多項新功能，其「高溫」模式能充分烹調出食材的香氣，例如黑胡椒牛小排，或是用來製作香滑柔順、滋味豐富的焦糖。「低溫烹調」模式可用來料理溫泉蛋與舒肥雞胸肉，保持肉質的軟嫩。而想要自製優格或酸奶油則可選擇「發酵」模式，想要烹煮鮮嫩多汁的紅酒燉牛肉可選擇「慢燉」模式。

新年料理自己做又快又健康！2020揪朋友一起買料理機現省六千！（圖／業者提供）

▲德國美善品多功能料理機TM6配備多種配件，可同時完成蒸煮燉等多種料理方式。

內建WiFi連接Cookidoo ® 食譜庫 萬種料理輕鬆做
此外，美善品獨家的食譜資料庫Cookidoo®，能夠直接與TM6連線，搭配內建WiFi，透過加大的顯示螢幕，以及直覺式的使用者介面，只要註冊訂閱，就可以瀏覽超過 40,000 道世界各地美食，輕鬆端出各國料理，還能根據個人偏好和廚藝程度輕鬆做調整。使用者可透過多種裝置登入，只要拿出智慧型手機，就能一目了然規劃好的一周菜單，或是應採購的食材清單。

已經有近 60 年歷史的美善品多功能料理機 Thermomix® 是實用的廚房小助手，讓烹調變得輕鬆省力。如今，產品研發團隊又再邁出劃時代的一步，新款的美善品TM6將客製化、人性化和輕鬆料理的這幾個層面提升到嶄新境界，讓烹飪變得更加平易近人，還可藉由軟體持續自動更新，帶給使用者層出不窮的驚喜！

新年料理自己做又快又健康！2020揪朋友一起買料理機現省六千！（圖／業者提供）

▲德國美善品多功能料理機TM6，一機具備多功能，能同時烹調出多道年菜。

新年料理自己做又快又健康！2020揪朋友一起買料理機現省六千！（圖／業者提供）

▲德國美善品多功能料理機TM6，配備大尺寸觸控螢幕，內建中文字幕可輕鬆瀏覽線上食譜，料理更順手。

快揪好友！新品上市開賣 首月「合購1+1」限時優惠
台灣美善品於2020年元月1日正式推出TM6，建議售價NT$61,500，一次付清另有優惠價NT$55,688。即日起～2020/1/25與好友一起合購兩台 TM6再省六千元，每台只要NT$52,688。詳細優惠內容請電洽(02)2397-1333，或官網thermomix.vorwerk.tw預約免費烹飪示範了解詳情。

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