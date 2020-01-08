遠見／七大意見領袖　解密2020大趨勢

文╱林讓均、陳育晟、沈瑜、毛凱恩 攝影╱張智傑

回顧過去一年，在中美貿易戰影響下，不少台商鮭魚返鄉，資金流入的議題在金融界發酵，而董娘們跟著返台，撐起台灣精品、百貨市場的半邊天，包括SOGO復興館精品部門，和以精品為主力的台北101、微風，2019年週年慶都有兩位數成長。

在科技領域方面，7奈米產能大爆滿的台積電、做出全球首顆5G單晶片的聯發科，在2019年12月股價分別創下歷史新高和57個月新高，不僅成為「護國神山」，支撐台股創29年新高，獨特技術更使台灣在2020年5G商機爆發時，角色更顯重要。

至於房市，儘管2019年前三季土地交易量創下歷史新高，也不斷有創天價的商辦建案，但整體房市仍偏冷，不少建商仍在備麵粉等風，賭的是新一年政策利多、景氣變好，手上立刻有土地可以推建案。

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面對2020年，有哪些關鍵趨勢是不能錯過的？《遠見》特別邀請科技、電信、金融、投資、百貨零售、商用不動產、一般住宅七位意見領袖，透過他們的精闢見解，帶讀者迎戰新的一年。

科技

宏碁集團創辦人

施振榮：醫療、AIOT，轉型升級兩大應用

中美貿易戰開打一年多來，台灣科技業紛紛因應，調整產能，打造「非紅供應鏈」。不過，目前產線遷移地點仍發散。如廣達調升台灣產能，仁寶、緯創皆紛紛加重東南亞市場投資。

此外，面對AI（人工智慧）時代來臨，5G應用即將啟動，如何從AI＋5G找出跨領域、新應用的轉型策略，也是科技業2020年新顯學。

75歲的宏碁集團創辦人施振榮，即便已從宏碁退休15年，仍對科技趨勢深入觀察，並在2019年底擔任台灣首家負責操盤文化科技基金公司「科文双融」的董事長。

再披董座戰袍的他，對2020年台灣科技界發展趨勢，有哪些觀察？

2020年，台灣科技界的大方向是「轉型升級」，轉型就是和原來不一樣，升級就是提高附加價值。

轉型升級一定要「做得早、做得小」。做得早是因為培養轉型所需的核心能力需要一段時間，最好小小的做，就算失敗了，也不會喪失太多資源和信心。

要成功轉型升級，必須重視「體驗經濟」，跨領域共享現有資源。也要有「雙融」概念，因此2019年12月我們才成立公司，要把文化、科技、資通訊、醫療融合，思考新的商業模式。

2020年科技業的轉型，醫療和AIOT（人工智慧＋物聯網）應用面會比較大。今年醫療科技展，我從沒看過那麼多醫院和資通訊廠商來參展，大家已經花了好幾年時間發展，這算是初步成果。

同時，隨著運算技術將從雲端運算轉向邊緣運算，AIOT也將驅動各種智慧裝置應用。這樣的工具，雖然不會像個人電腦出貨量那麼大，但台灣會扮演關鍵角色。

我希望2020年科文双融能找到可發展的案子，先不要找太大、太長的內容，用「做得早、做得小」的滾雪球策略，漸進式調整，在台灣打造一個5G體感科技平台。

5G的科技，我已經看到了，只缺能夠複製、國際化的場域，未來會鎖定表演和視覺藝術，善用5G低延遲性的特色，而不是現在已經很普及的影音作品。在醫學領域，過去受限醫師專業人才有限，但5G成熟後，遠端手術可以省很多人力和交通成本。（陳育晟、毛凱恩採訪整理）

電信新創

台灣大哥大總經理

林之晨：5G啟動創新商業模式，但台灣發展持平

全球行動5G商用競賽，由韓國、美國、中國在2019年領跑，其餘20多國也將在2020年相繼正式商轉5G。因此，各界預期，2020年會是5G商機爆發的一年。

台灣新創向來以人才和技術聞名。過去兩年，至少有50家國際資金投資台灣新創。台灣政府的新創基金規模，目前也超過1000億。

之初創投創始合夥人林之晨，2019年4月就任台灣大哥大總經理後，立即拋出「超5G策略」，希望打造台灣大、之初創投成為市值1000億美元的集團，連董事長蔡明忠聽到了都直呼，「可不可以不要那麼狂，喊少一點吧」。

橫跨電信、新創領域的林之晨，對2020年有何觀察？

5G時代有幾個特色。第一，商業模式必須要轉換。如果說4G是一般轎車，5G就是超級跑車，不是每個人從早到晚的交通都需要它。

5G是要用來處理一些比較特殊、極端的情形，像是超低延遲、大量物聯網載具。因為這樣的特色，5G的商業模式勢必和4G很不一樣。

第二，5G會有多元的殺手級應用，和2G、3G、4G主要應用都落在手機不同。

舉例來說，前幾年大家有討論過AR（擴增實境）眼鏡，那時續航力太低，並不成功。但未來三到五年，電池技術會大幅進步，邊緣運算也變得成熟。因此，新的AR眼鏡可能充電量比以前多，也不需要負責運算，只要把需求丟給雲端，雲端就會把運算結果丟回來。它不過就是一個顯示器而已。

在未來的垂直商業模式中，消費者不會只付月費，而是針對AR眼鏡、智慧手錶、自駕車等應用個別付使用費，或是自行購買所需裝置。

這種垂直商業模式，需要很多生態系伙伴，像之初創投這樣的加速器，累積376個活躍的新創企業，可以大幅加速台灣大哥大未來5到10年轉型，有點像小米過去建立獨特商業模式的過程。

至於2020年台灣創投景氣，大概會跟今年差不多。從需求面來看，過去幾年，很多年輕人離開大公司，出來創業，但隨著中美貿易戰增溫，台商供應鏈受到大幅關注，台商回流，年輕人出來創業的意願變低了。

從資金供給面來看，這三年來，整個本土創投基金的供給沒有增加，但海外基金卻加碼。以東南亞來看，新加坡過去這一、兩年，新創投資活動減少，區域級基金把目光投向台灣，造成台灣市場相對變強。

整體來說，2020年台灣新創的供給和需求會比2019年稍微變弱，但海外需求增加，所以整體會持平。（陳育晟採訪整理）

金融

國泰金控總經理

李長庚：純網銀落地年，期待有溫度的人機協作

身形高壯的國泰金控總經理李長庚，肩上扛著近10兆台幣資產、台灣市值第一的金控公司，但再忙再累，面對提問總能丟出有觀點、又「有哏」的內容，是媒體最愛「堵麥」的金融大咖之一。

華頓商學院畢業，在國泰霖園集團工作達33年的李長庚，歷任壽險、投顧、證券與銀行等職務，近年擔任「台灣理財顧問認證協會」理事長。這位47年次的金控舵手如何看待2020年的財金趨勢？

2020年，台商資金回流效應將持續在財管現場發酵，這是台灣金融界過去30年來，首度遇見的兆元商機。

海外資金匯回專法在2019年8月中旬生效，但至今真正回來開戶的有限，可見許多台商還在觀望。

另一個金融界期待的財管開放政策，則是金管會的「媲美星港的財管管理新方案」。台灣或許無法取代新加坡、香港，但台灣的財管服務有機會做得更好，因為台灣有強勁的製造業、有龐大的台商族群，他們都有財富傳承的需求，這是星、港沒有的優勢。

但台灣要做為金融財管中心，就得先建置有效率的財管平台，並做好KYC（認識客戶）與風險評估。這兩大前提確立之後，就能大幅開放商品，這是成為財管中心的must（必要性）。

台灣一向在IPO初級市場的商品量較少，過去引進國外金融商品，也只能賺到有限的行銷費用。因此，開放次級市場的結構化、證券化商品是機會，例如投信發行債券ETF，組裝商品來銷售，利潤就高多了。

台灣已從「財富創造」走向「財富增值」，能為客戶創造價值的專才愈來愈重要，2019年考CFP （理財規劃顧問）證照的人數翻升一倍，創10年新高，可見為了因應資金回台、金融業轉型，各銀行積極部署財管人才。

不過，資金來去是雙行道，台灣如果有雄心壯志想做國際金融中心，就不能只是單行道。如果沒有適當商品，資金回流的投資效益將比不上海外投資，相關單位應有更多雙向思考。

至於保險業，IFRS 17（國際財務報導準則第17 號）的落實準備，也是2020年的重點。很多人將IFRS 17「妖魔化」，我卻覺得「短空長多」。儘管建置資訊系統、財務架構，會花費不少成本，但長期能健全保險產業，整頓不當定價、資產過分曝險的弊病。

2020年也是純網銀落地年，勢必改變消費者行為，但最好的金融服務模式是「人機協作」，有溫度又有科技。如何將「金融科技」與「理財專業人員」結合，並導入加值服務，將是挑戰與機會。（林讓均採訪整理）

投資

異康集團暨青興資本首席資深顧問

楊應超：5G iPhone上市，推薦台積電、鴻海、大立光

過去，每當iPhone新機推出，台灣蘋果供應鏈往往跟著搶食新機紅利，「一支iPhone救台灣」的說法不脛而走。

2019年，iPhone 11上市，比起2018年上市、同定位的iPhone XR，蘋果把iPhone 11的價格調降7％。《巴倫週刊》（Barron's）分析，儘管這可以提振買氣，卻不利蘋果獲利。果然蘋果2019財年第四季財報顯示，儘管營收比去年成長2％，但獲利卻衰退3％。

有「最懂鴻海的分析師」稱號的異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超，過去總建議投資人緊盯台積電、鴻海、大立光三檔蘋果供應鏈權值股。

面對iPhone需求提升、獲利下滑，加上中美貿易戰帶來的蘋果供應鏈遷徙，台積電、鴻海、大立光還會是楊應超2020年推薦的個股嗎？

2020年我還是推薦這三家。我不是說其他股票不好，只是從外資角度，他們希望買比較大的權值股，要有流動性的，這三家外資比較買得下去。

2020年，最重要的是5G的iPhone將會上市，會帶動換機潮，這三家都是蘋果主要供應鏈，都會連帶受益。

現在iPhone主要面對的問題是，它的銷量不成長了。這對大立光來講還好，因為現在的iPhone每一台都有三個鏡頭，就算iPhone不成長，但鏡頭變多，大立光還是一樣有成長機會。

但對鴻海就不一樣了。iPhone不成長的話，鴻海就麻煩了，它唯一能做到的是，在每一支iPhone多放點東西進去。所以半導體一定是鴻海的下一步，現在IC設計的話，鴻海雖然有，但還是太小，如果半導體要發展起來，至少需要三到五年。

至於台積電，基本上是以技術為本位，只要它做得出來的東西，不管有沒有貿易戰，客戶還是會讓它做。就算三星一直說要迎頭趕上，但我覺得等到三星做出來再講吧。

未來，產品在哪裡賣就在哪裡做。台積電一定會到美國設新廠，鴻海已經過去了，美國這麼大的市場，這是遲早的問題。

因此，世界會出現兩套系統，科技產品也會出現兩種規格，美國規格一定繼續讓台灣做，大陸規格就不知道給誰做了，很有可能是紅色供應鏈。

台灣科技業如果要在這種背景下生存，可以學鴻海集團創辦人郭台銘在立委選戰的布局，既押寶台灣民眾黨，也和親民黨合作，分別對美國、大陸提供服務。我們要當棋手，不能當棋子。（陳育晟採訪整理）

百貨零售

遠東SOGO董事長

黃晴雯：董娘回流效應發酵，前景審慎樂觀

近幾年來電商快速發展，營業額年成長總在8～10％間，讓大眾留下刻板印象：「網路購物笑呵呵、實體百貨業苦哈哈」。

但台灣的百貨業，真的苦哈哈嗎？其實未必。

根據經濟部統計，台灣百貨業在2017、2018年連續二年成長率雖不到2％，但2019年1～10月營收2840億元，年增率已達4.9％，成長引擎似乎重新點燃。以遠東SOGO來看，台北復興館國際精品已連續三年兩位數成長，營運面積減少下，2019年SOGO周年慶業績水準也與2018年持平。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，這歸功於復興館齊聚愛馬仕、香奈兒、LV與卡地亞四大品牌，加上「董娘回流性效應」，預期這股董娘商機也將延續到明年。做為百貨業龍頭公司，黃晴雯怎麼看2020年百貨、零售市場？

我對2020年抱持「審慎樂觀」，原因有三。首先，受惠中美貿易戰轉單與台商回流，有消費力的「董娘」們也跟著回流，帶動了精品消費力。2020年SOGO復興館將再迎來GUCCI，將聚集五大一線精品霸主，在董娘商機下，期待明年前景不錯。

第二，內需將帶動正面績效。根據中央大學台灣經濟研究中心2019年11月發布的消費者信心指數，「未來半年購買耐久性財貨時機」上升幅度是6項分項指標中最多的，顯示一般大眾錢已到位，且對景氣樂觀。

第三，2020年1月總統大選，新總統於5月就職，下半年將回到正常步調，民眾將更有意願消費。

那麼，為什麼審慎呢？在於總經環境難以捉摸。例如SOGO位於台北東區，面臨商圈蕭條，商仲統計，2019年第一季空置率高達12.5％，在各單位努力下，第三季下降至11.5％，但人潮仍不及過往；而陸客人數急凍，同樣衝擊零售業，新南向等東南亞國家的旅客消費力仍比不上陸客。

我觀察，近來消費M型化，百貨業態與檔期也呈現M型化，高端與民生產品有如天壤之別，但都很受歡迎，民生家電產品如氣炸鍋、清淨機等，都很熱銷。

我建議，各實體零售業首先要打造獨一無二品牌文化，第二是體驗感，要給消費者來實體店面的意義，例如SOGO忠孝館打造樣品屋、SOGO敦化館開設烹飪教室及精品店的高端服務，這些都是電商及外送平台無法取代的。

第三，近期亞馬遜已進軍醫療產業，如開設網路藥店，阿里巴巴也開始賣房，我們百貨業也可開發物流、金流，因為面臨到跨行業的混業競爭。能否生存下去，端看是否願意做變形金剛，不斷蛻變，淬鍊自己。（沈瑜採訪整理）

商用不動產

戴德梁行董事總經理

顏炳立：房市唱《春花望露》，商辦熱潮會持續

2019年，微軟、Google、臉書、亞馬遜等外商在台加碼投資，加上共享辦公室、電商不斷拓點，讓台灣頂級商辦租金創下18年來新高。

不少過去20～30年在中國發展成功的台商，近年來陸續在台灣購置商辦，締造不少成交紀錄。

2019年9月，南港世界明珠辦公大樓由聯強集團斥資63.58億元買下15個樓層，創南港房市新紀錄。

同一個月的京華城標售案，由威京集團旗下中石化以372億歷史天價得標，未來也將改造為頂級商辦。

這兩起成交案的幕後推手—戴德梁行董事總經理顏炳立，過去就曾精準預測這波商辦熱，預測2016年起，房市走勢將如盤子型，先緩跌四年，自2020年起再盤整四年。

每一年都會為該年房市選主題曲的他，2019年選了《港都戀歌》，認為韓國瑜雖然挾韓流當選高雄市長，但並無法翻轉高雄房市。

2020年，他搶先向《遠見》披露新一年主題曲。到底他選了什麼歌？台灣商辦熱能持續多久？

房市從價、量、買氣這三個角度來看，數字都是增加的。房市最壞的四年已經過了，會不會再往下走？未來利率會持穩，往下走的機會不大。

看樣子剛性需求會引導下一波房地產在景氣漲的時候，有長期性的投資介入，現在還看不出來。所以，我認為2020年房市會「春暖花開」，但還不到怒放，而是進入盤整階段。

因此我選了《春花望露》這首歌來當2020年主題曲。今夜風微微／窗外月當圓／雙人相愛要相見／思君在床邊／袂見君親像野鳥啼／噯唷／引阮心傷悲／害阮等歸暝。

歌詞套在房市是指擁有房地產的人（賣方），像歌詞的女性一樣，還在期待郎君（指買方）。

要買房的人，建議可關注價格下修的產品，如果還是掛在四年前高價，你不要理他，他賣不掉。

至於商辦，我早在2018年就發現企業願意用高於市場的行情價來買。那時候我就斷定，台灣商用不動產，唯一不會熄滅的火種就是辦公室。

店面死了，飯店也死了，2019年留下的火種就是辦公室。我預期，台北東區辦公室價格，未來一定創新高，質感、房價、租金也會在未來兩、三年內改寫紀錄。（陳育晟採訪整理）

一般房市

信義房屋總經理

劉元智：房市「北溫南熱」，自住客將是需求主力

不只商辦市場熱呼呼，2019年末台灣三大房仲集團一般房屋的成交量也傳出捷報。信義、永慶2019年11月交易量都比2018年同期成長30％，而台灣房屋七都交易量則比2018年同期成長5.9％。

央行2019年11月公布，台銀、土銀、合庫、一銀、

華南共五大銀行10月新增房貸為551.08億元，是歷年10月之最，顯示房市景氣增溫中。

此外，新北捷運環狀線、台中捷運都可望陸續通車，可望帶動另一波房市需求。

信義房屋總經理劉元智指出，這波房市增溫，主要由自住客撐起，和政策或投資客較無關。身為房仲龍頭，劉元智如何看待2020年？

過去四年來，台灣房地產成交總數平均都在30萬件左右，雖然穩步復甦中，但比起高峰期32萬案件，已經差很遠了。

這幾年成交量比較平穩，一定是以自住客需求為主。畢竟台灣面臨少子化，經濟成長率不過2～3％，很難再回到以前那個成交總數30～40萬件的時代。

目前在房地合一、房稅合一政策之下，如果把入手一年的房子賣掉，會被課35％的稅。所以很少投資客會在短期一、兩年內獲利、脫手，如果有投資，都是看中長期租金投報率。

台灣不動產的版圖，2020年會是「北溫南熱」。雙北比較平穩，成長率大概2～3％，捷運尾端或捷運可以到的地方，如淡海新市鎮，會是熱點。

而中南部房屋價錢便宜，加上一些科學園區設立，相較雙北，房市會比較熱，成長率會到10％。在台南、高雄，只要房價落在每坪15萬～20萬左右，我相信對首購族來講，接受度是高的。

對買方來講，2020年畢竟還是以本身購屋需求為主，建議可多看、多做比較，挑選最有利自身需求的物件。

至於賣方，除非有很明確的都更、危老議題加乘，否則我認為「買好不持舊」，屋齡30年以上的房子維修很難，能不能都更也不知道，不如乾脆換個屋子。兩房和三房還是目前主流。一來是因為首購族或年輕人無法負擔太多錢，二來是換屋族恐怕嫌大屋子難打掃，而選此種房型。

過去只要遇到選戰，房市都會被干擾。我還記得，2019年初，有建商還很擔心，對2019年第三、四季房市看法持平或看壞。但現在看來，不只沒這種狀況，自住客的剛性需求還撐起房市，讓我們表現比2018年好很多。（陳育晟採訪整理）

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】