解放軍展示山東艦全貌！　公布殲-15艦載機起飛畫面

▲解放軍公布山東艦高清大圖。（圖／當代海軍微信，下同）

本報訊

中國海軍首艘國產航空母艦於2019年12月17日在三亞某軍港正式服役，被命名為「山東艦」，舷號17，而中國也就此正式迎來雙航母時代。

1月7日，解放軍海軍官方微信號公布了山東艦的諸多日常高清大圖，多方位展示了山東艦全貌。山東艦的防務方向主要集中於南海，因此這一熱點地區的海上任何動向都會受到外界的關注。

2019年12月26日，山東艦在編隊艦艇護衛下由南而北通過台灣海峽。同日，中國國防部舉行2019年度最後一次例行記者會。在回答記者有關山東艦服役後運行情況的提問時，中國國防部新聞發言人吳謙在會上表示，山東艦「一切順利」。吳謙稱，山東艦入列以後將按計劃繼續開展試驗工作和編隊訓練，通過訓練來形成體系作戰能力。中方將根據形勢任務需要綜合考慮山東艦的部署。

中國《兵工科技》雜誌指，遼寧艦實際上更像是一艘「訓練艦」，主要的職責是擔任「孵化器」，為中國培養航母各方面的人才。從技戰術角度來講，遼寧艦採用的畢竟是三十多年前蘇聯時期的設計，雖然經中方現代化改裝，但仍有一些遺憾，限制了它的作戰能力。相比遼寧艦，山東艦對遼寧艦上那些限制和影響戰鬥力的缺陷和遺憾進行了全面改進，例如，艦島縮小，佈局更加合理；機庫面積大大增加，艦載機數量大幅提升；採用了新型雷達，探測性能和探測距離顯著提升等。此外，山東艦上的作戰指揮系統、電子設備等有了新的升級，發電機功率也有所增加，航電系統先進。

《兵工科技》還指，中國擁有漫長的海岸線，以往只有遼寧艦，駐紮在青島母港，一旦南海等海域發生事端，遼寧艦想要兵臨南海，就需要攜帶護衛艦等長途跋涉，不但費時費力，而且容易貽誤戰機。而現在有了山東艦駐紮在海南，完全可以及時、獨立處理南海事端，不必擔憂貽誤戰機。

在諸多高清圖集曝光的同時，中國官方還公布了殲-15艦載機從山東艦上優雅起飛的畫面。

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