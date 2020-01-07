「阮想欲抱孫」反同布條散佈全台　同運團體怒：不歧視就不會選舉了嗎？

▲「阮想欲抱孫」反同假消息布條散佈全台。（圖／翻攝自臉書「用台語討論萬事萬物」粉絲團）

記者林育綾／綜合報導

大選將至，全台各地散佈許多「阮想欲抱孫」的布條，抹黑支持同婚專法的立委，今（7）日多個性別平權團體共同嚴正譴責，「台灣民主化迄今30餘年，這些反同團體和不友善的候選人，難道不歧視、不抹黑少數、不散佈假消息，就不會選舉了嗎？」呼籲全台珍惜民主的選民，一起抵制操弄恐懼、還要拆散同志家庭的選舉奧步。

根據行政院性平處公佈的數據，自5月24日《748施行法》（同婚專法）正式上路後至11月底止，全台灣總計有2,623對登記結婚的同志配偶，另外長期服務同志家庭的「台灣同志家庭權益促進會」也指出，全台灣已有超過300組養育數百位子女的同志家庭。

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▲同婚專法《748施行法》在去年通過。（圖／記者李毓康攝）

性平團體提到，同婚專法的通過，在立法形式上依照愛家公投要求不修民法、另立專法的公投結果，同時尊重大法官釋憲，正視同志作爲台灣社會一份子的事實，透過婚姻制度的保護，讓同志面對生老病死不再憂心徬徨，同時讓同志家庭的子女，可以擁有雙親的法律保障，絕非意圖「把大家變成同志」或是「改變家庭價值」。

令人遺憾的是，同志社群好不容易獲得法律上的部分保障，隨即因為選舉，成為反同團體及候選人詆毀的犧牲品。近日許多不斷恐嚇「斷香火」、「絕子絕孫」的布條和文宣，不僅是對於同志婚姻跟家庭的無視，更不斷深化社會對同志的負面印象，直接、公然的歧視台灣社會少數族群。

他們提到，在同婚專法通過後，國民黨立委賴士葆、沈智慧等人就喊出了「2020通通改回來」的口號，令人詫異的是，這句口號已非反同集會的場面話，更成為國民黨跟其他保守政黨候選人共同的選舉政見，從基隆到屏東，台灣各地充斥著污衊同志、操作歧視和恐懼的錯誤選舉文宣層出不窮。

反同的候選人四處掛上匿名布條、發文宣，訴求拆散同志家庭，「顯見同志家庭早已成為反同政客的提款機。」刻意忽視同志可以透過海外合法的人工生殖、國家正式的收養程序成為家長的事實，在全台散波謠言，並透過恐嚇民眾的卑劣手段，利用民眾的不了解達成散佈恐懼的勝選目的。

婚姻平權大平台表示，要再次強烈呼籲使用抹黑、歧視同志來選舉的候選人和政黨，立刻停止這種破壞社會和諧、訴求拆散他人家庭的暗黑手法，應該負起社會教育的責任，並對同志社群道歉，還給同為台灣人的同志社群一個公道。同時也呼籲每位公民，應審慎思考與檢視每一位候選人的言行，用選票下架惡質立委、抵制恐同候選人。

▲婚姻平權大平台與PrideWatch網站合作推出「彩虹選民指南」。（圖／翻攝自臉書「婚姻平權大平台」）

婚姻平權大平台與PrideWatch網站合作推出「彩虹選民指南」，他們除了發放問卷給各候選人之外，也持續蒐集候選人針對同婚議題的發言和表態紀錄，希望選民可以參考，讓友善的候選人能夠獲得支持、繼續推動平權。