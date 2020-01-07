打造5G智慧場館、推動文化平權！國表藝三館公布2020年度計畫

▲國表藝三館公布2020年度計畫，左至右：衛武營藝術總監簡文彬、台中歌劇院藝術總監邱瑗、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、兩廳院藝術總監劉怡汝、國家交響樂團執行長郭玟岑。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

2019年是表演藝術界充滿挑戰的一年！國家表演藝術中心做為三館一團整合平台，今（7）日共同發布去年成果，並展望2020年計畫。董事長朱宗慶提到，衛武營的開幕讓北中南的表演藝術充滿新契機，卻也因為劇場席次大幅增加，帶來新的挑戰，也考驗台灣表演藝術的展演創作能量、觀眾的胃納容量。

朱宗慶進一步說明，整個藝文環境經營不易，但從各館成果可以反映出台灣表演藝術生態環境的發展動能，多檔節目在三館（國家兩廳院、台中歌劇院、衛武營藝術中心）上演，而表演藝術的創作、人才的培育、觀眾的培養，都有亮眼成果。

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2019年三場館的購票觀眾超過123萬人次，其中國家兩廳院67.6萬人次、台中歌劇院24.8萬人次、衛武營開幕一整年35萬人次，而民眾到訪三場館更達到1000萬人次！

國表藝三場館作為國家級劇場，負有帶動環境、健全生態、為表演藝術的未來構築發展藍圖的前瞻角色，也在2020年發表新的工作計劃：





▲國家兩廳院打造5G示範場域 。（圖／國家兩廳院提供）

國家兩廳院

國家兩廳院將打造為智慧場館，邁向「數位的兩廳院」，除了售票系統電商改版、場館管理系統上線，也將成為5G智慧文化示範場域、打造未來圖書館。

兩廳院也以「重要跟紀賣落的串連」、「研發作為重要根基」、「共融劇場的深化」、「智慧場館的建置」4大工作目標與計畫，持續將兩廳院打造為「亞洲具代表性的國家品牌」。

而作為文化平權指標，將持續結合各界資源推動「輕鬆自在場」，也首次推出TIFA易讀節目冊、場館易讀手冊，讓不同條件的觀眾都可以輕鬆理解節目內容。

▲▼兩廳院推出「易讀節目冊」，讓不同條件的觀眾都可以輕鬆理解節目內容。（圖／記者林育綾攝）

繼過去兩年，兩廳院與歐洲三大劇場簽署合作計畫，2020年預計與世界最重要的舞蹈中心「英國沙德勒之井劇院」簽屬場館合作計畫，並搭建「Taiwan Week」，為推介台灣與亞洲共創展演的國際櫥窗平台。

人才培育方面，計畫將「新點子實驗場」與「藝術基地計畫」轉型並合併為兩廳院兩大研發系統。

台中國家歌劇院

台中國家歌劇院(NTT) 年度三大系列，包括春天的「NTT-TIFA」、夏季的「音樂劇在台中」、秋冬「遇見巨人」已經深植於劇場愛好者心中，成為中部民眾行事曆的季節時鐘。

今年NTT-TIFA聚焦於「科技藝術」，11檔台中限定的國內外節目，引領科技和藝術的對話。而「音樂劇在台中」增加親子同樂，還引進十分受歡迎的韓國音樂劇《韓波》、台灣原創音樂劇《台灣有個好萊塢》、11場英國國家劇院《戰馬》等。

▲台中國家歌劇院發表2020年度計畫。（圖／台中國家歌劇院提供）

另外歌劇院也費心打造「NTT+藝術教育品牌」，提出「LAB X 青年藝術行動家計畫」，透過導師制帶領青年探索藝術。深化「中部劇場平台」、「NTT學苑」、「音樂劇平台」平台效應的同時，與阮劇團、躍演劇團攜手組成「校園聯盟」，進入各級學校領導社團課程及成立「數位學苑」，以線上雲端課程引導民眾了解劇場空間、禮儀與相關知識，讓民眾在家也能與歌劇院連線，亦可作為學校藝術教育與歌劇院校園推廣的暖身課程。

硬體升級上，獲文化部支持的「造夢計畫」專案，將利用劇場空檔時間逐步改善劇場設備、空調系統，讓歌劇院更具國際劇場競爭力。

衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心新的一年將更聚焦「連結」功能，在產業連結上，媒合國際知名場館、國內演藝團隊共同製作跨國節目，例如與英國國家歌劇院共製布瑞頓《戰爭安魂曲》。

同時與國家兩廳院、台中國家歌劇院也藉由「場館連結」，發揮最大綜效，持續深化和在地團隊的場地夥伴關係，提昇北中南各區域的藝文風氣，實踐場館文化平權使命。

而「當代音樂平台」、「台灣舞蹈平台」、「衛武營馬戲平台」三大平台首度同年舉辦，以演出、工作坊、論壇等多元「平台連結」形式，提供國內外藝術家、觀眾深度探討及交流機會。

▲衛武營也致力於建立藝術家和觀眾的「無距交流」，例如「公眾鋼琴」曾有知名音樂家與民眾攜手聯彈。（圖／衛武營提供）

此外衛武營也致力於建立藝術家和觀眾的「無距交流」，以特殊建築設計，營運團隊精心打造場域氛圍，讓藝術家也能悠然穿梭公共空間，創造更多藝術家和觀眾直接對話的機會，例如「公眾鋼琴」曾有知名音樂家與民眾攜手聯彈。衛武營更與「高雄春天藝術節」一起在地連結。

衛武營也積極參與國際平台，今年2大國際組織「亞洲文化推廣協會年會」、「國際會議協會年會開幕式」都將在衛武營舉辦，提升台灣在國際上的能見度。

以多元教育推廣活動推動的「世代連結」，繼去年推出「藝企學—美感教育計畫」，今年將持續讓更多南部中、小學生踏入國際級劇場，讓美感教育得以延伸至教室之外。

國家交響樂團

國家交響樂團（NSO）將以感動普世樂音與世界溝通，落實文化平權、與國際接軌，今年年初以柴科夫斯基《尤金‧奧涅金》歌劇選粹展開序幕，7月將演出華格納歌劇音樂會《崔斯探與伊索德》。

而適逢貝多芬誕辰250周年，貝多芬作品將涵蓋整個樂季，以此向大師致敬，並邀請活躍於國際樂壇的作曲家、演奏家擔任駐團音樂家，帶來協奏曲目與室內樂作品。

2020年NSO也將展開國際巡演，赴日、荷、英、法、瑞士演出共9場，這同時是台灣樂團首度獲得邀請演出登上古典音樂最重要殿堂之一「阿姆斯特丹皇家大會堂」，也是首次赴英巡演。

此外也運用民間資源，NSO綠野講座音樂會「跟著音樂去旅行」，將讓音樂足跡將遍及台灣各角落。人才培育方面，為了讓更多人認識國人作曲家及其作品，邀請温隆信、潘皇龍等多位國人作曲家提出創作計畫，再透過音樂會、錄音計畫以及國際巡演，向全世界傳遞來自台灣的觀點。

「愛樂實驗室」將走訪歐洲療養院、曼徹斯特室內樂團、伯明罕音樂學院合作「失智症樂齡音樂照護教學工作坊」，並與台北市立聯合醫院合作「音樂會處方箋」，研究音樂在失智症患者及照護者身上所能發揮的效益，更開發台灣第一個針對失智症的「手機應用音樂程式」，將音樂導入失智症健康照護，落實文化平權與社會兼融。