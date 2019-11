Nokia新品發表會12/5登場　Nokia 8.2可望問世

▲外傳HMD Global可能於12/5推出Nokia 8.2。(圖/翻攝自推特)

記者邱倢芯/綜合報導

HMD Global近期在Nokia Mobile官方推特上公佈了一段新機發表會預熱影片,上頭僅寫道,Nokia系列產品將於12/5加入新成員,影片中尚未透露出任何多餘的新機資訊;不過外界認為,此次的發表會有可能會推出Nokia 8.2,或者是Nokia 5.2、Nokia 2.3三款當中至少一項產品。

在官方釋出的影片中可以看到,運動員在山間跑步、攀岩,以及日出、雲海浮動等畫面,雖然畫面中看似沒有與新機相關的訊息,但外界認為,「運動員在山間跑步、攀岩」這可能暗示新機將會像是運動選手一樣「耐用」,且將可適應各式戶外活動;而「日出、雲海浮動」則可能暗示新機的拍攝細節將會相當優異,連雲海的浮動細節也能錄製。

The newest addition to our family will be launched on 5 December 2019. ????Stay tuned to find out more! #NokiamobileLive pic.twitter.com/iYqPxyOTKP