Nokia新品發表會12/5登場　Nokia 8.2可望問世

▲外傳HMD Global可能於12/5推出Nokia 8.2。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

HMD Global近期在Nokia Mobile官方推特上公佈了一段新機發表會預熱影片，上頭僅寫道，Nokia系列產品將於12/5加入新成員，影片中尚未透露出任何多餘的新機資訊；不過外界認為，此次的發表會有可能會推出Nokia 8.2，或者是Nokia 5.2、Nokia 2.3三款當中至少一項產品。

在官方釋出的影片中可以看到，運動員在山間跑步、攀岩，以及日出、雲海浮動等畫面，雖然畫面中看似沒有與新機相關的訊息，但外界認為，「運動員在山間跑步、攀岩」這可能暗示新機將會像是運動選手一樣「耐用」，且將可適應各式戶外活動；而「日出、雲海浮動」則可能暗示新機的拍攝細節將會相當優異，連雲海的浮動細節也能錄製。