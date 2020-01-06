課上完喉嚨痛！56歲校長就醫被告知「呼吸道感染」...治療完嘴唇發紫身亡

▲張男因喉嚨痛而就醫，被診斷為單純的「呼吸道感染」。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

雲南麗江市一名張姓校長去年12月28日幫學生上完課後，突然覺得喉嚨痛，就醫時被告知是「呼吸道感染」。沒想到，經過一系列的治療後，他卻感到呼吸困難、嘴唇發紫，搶救後仍無效身亡。

綜合陸媒報導，張男除了擔任校長外，還身兼語文教師。事發當天下午，他因為頭痛、喉嚨痛、全身無力，便趕緊到醫院看診，隨後被醫生診斷為上「呼吸道感染」。不過，醫生幫他注射生理鹽水及清開靈（藥名）後，他卻出現呼吸困難、嘴唇發紫等症狀，最後搶救無效，不幸身亡。

事後，張男的家屬認為，是因為注射了清開靈而引起過敏反應，且醫生在用藥前，未詢問病人是否有過敏史，過程中出現不良反應後搶救措施失當，最終導致病人死亡，應依法追究醫院及當事醫生刑事責任。

據悉，今年56歲的張男表現優秀，曾先後獲得「市級優秀教師」、「雲南先進教育工作者」、「省級教育先進個人」、「省級優秀教師」等榮譽稱號，還曾獲得「雲南教育功勳獎」。他的女兒難過表示，「本來父親打算去麗江市看未滿3月的孫女，但因為隔天學校要而作罷，事發當天上午他還上了兩節課，下午因為嗓子不舒服去看醫生，沒想到卻再也沒能走出來。」

▲張男表現優秀，不僅擔任校長，還是一名語文老師。

張男的女兒認為，父親被診斷為上呼吸道感染，情況並不嚴重，但是導致死亡的原因另有隱情。她表示，按照注射劑量，清開靈過敏反應在5-30分鐘內發生，而輸入此類可能導致過敏的藥物需有醫護人員密切觀察至少5-20分鐘才可離開，「但當時我父親在輸液過程完全無人看管，而且還是旁邊病人發現後，才跑出輸液室呼救醫生。」

據悉，當地衛健局已在2日委託了專業鑑定機構對張男進行屍檢。此外，涉事醫院的法定代理人表示，張男在短時間內死亡，院方認為其符合心肌梗塞特徵，「這種急性情況很少有醫院能搶救過來」。

▲事發後，醫院為張男進行搶救，但仍然無法救回他的生命。

另外，代理人也指出，院方事後有向家屬道歉，但未被接受，目前已向家屬墊付了安葬費、屍檢費等費用，共15萬元（人民幣，台幣約65萬元），「現在醫院已被暫停營業，醫生都回家了，而多位專家正在對此事進行調查，現在我們也在等待屍檢結果。」

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