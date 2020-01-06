瘋電影／燃燒女子的畫像　一生活在慾望世界的女人

文／賴賴

瘋言瘋語：

坦白說被視覺和影像整體設計驚艷到，所以整部電影都在看視覺，以畫為名的電影，整部電影都像畫，每個鏡頭光影呈現，柔焦調色調光，導演簡直是在交論文般的用心，無可挑剔的鏡頭語言，導演力太強大了，運用在壓抑又奔放的女同志身上，完美。

荒島、三個女人，沒有階級的友情，講的是女人的愛情，她們似被制約卻又自然縱慾，沒有理性的世界，在錯誤的愛情中自食其果，收拾殘局，但過了還是不會記取教訓，感覺錯誤還會要再來一次，慾望支配她們的喜怒哀樂，而最後一幕的安排，似是深情流露，更顯露出女人容易被煽動的情慾，就像在說女人就是感情的動物。

電影是流暢好看的，像是看完一部雋永卻無奈的愛情小說。



片 名：燃燒女子的畫像

英文名稱：Portrait of a Lady on Fire

類 型：劇情

上映日期：2019-12-20

片 長：01時59分

導 演：瑟琳席安瑪(Céline Sciamma)

演 員：阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel) 、 諾耶米梅蘭特(Noémie Merlant) 、 薇拉莉葛琳諾(Valeria Golino) 、 盧安娜巴拉米(Luàna Bajrami)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：東昊

劇情大綱

是不是唯有遺憾，才能成就愛戀的美？



18世紀的歐洲，才華洋溢的年輕女畫家瑪莉安（諾耶米梅蘭特 飾演）收到委託，需要在對方不知情的狀況下，完成富家小姐艾洛伊茲（阿黛兒艾奈爾 飾演）出嫁前的肖像畫。兩人在孤島相依為命，白天女畫家悄悄觀察小姐的一舉一動，到了晚上才縱情下筆。兩人在畫與被畫的親密接觸下，即便是在充滿禮教束縛的時代，卻也漸漸萌發了禁忌的曖昧情愫，隨著大婚之日越來越近，她們的愛火卻越燒越猛烈…...



【關於電影】

《燃燒女子的畫像》為法國女導演瑟琳席安瑪最新編導作品，曾以《愛上壞女孩》、《裝扮遊戲》等多部電影在國際影展闖下佳績的席安瑪，性別議題電影始終是她鍾愛的創作主題。新作《燃燒女子的畫像》是她首次嘗試古裝戲，透過畫家創作的歷程，由極為細膩的視覺、聽覺編排，細細爬梳女性之間微妙的愛戀關係，讓電影既古典又現代，是觀眾值得慢慢品味的特殊觀影體驗。

▲電影的光影非常講究，構圖為美，每個鏡頭都有戲。

▲每個畫面都像一幅畫。

▲三個女人為了女傭懷孕，尋找可以流產的草藥。

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