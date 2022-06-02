瘋電影／我吃了那男孩一整年的早餐　天下沒有白吃早餐

文／賴賴

瘋言瘋語：

天啊，我竟然從電影裡認識周興哲，聽他的歌很熟悉卻不知道他長怎樣，哈，好樣的。



好看，也頗感人，青春洋溢的校園愛情，可以快速將觀眾帶進電影時空的流暢好作品，而在電影中採取與未來對的的方式，來督促當下的你，所做的任何決定，都得為未來的你負責，尤以胖子最驚悚，也最實際，而只有暗戀讓愛情深刻，只有經歷單戀才知道拒絕的困難，也才能對那個被拒絕的人感同身受，非常非常喜歡這部電影。

電影流暢好看，很難得台灣電影可以有這樣的敘事水準，原來是戲劇老編，難怪如此流暢成熟，且轉折恰到好處，設計創意又便宜又符合邏輯，是國內編劇的功課作品，簡單淺顯易懂，好看又言之有物。



片 名：我吃了那男孩一整年的早餐

英文片名：My Best Friend’S Breakfast

類 型：愛情、劇情

上映日期：2022-01-28

片 長：01時59分

導 演： 杜政哲

演 員： 周興哲 、 李沐 、 宋柏緯 、 何思靜 、 林鶴軒 、 婁峻碩 、 李霈瑜 、 邱凱偉 、 劉品言

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：華映



劇情大綱

17歲、高二的項微心（李沐 飾）視吃為人生最重要也是最療癒的事，而她第一次跟學長陶宥全（周興哲 飾）相遇，就是在學校的福利社。



當時項微心少了5塊錢，買不了最愛的菠蘿麵包，陶宥全替她補了錢，讓她深感欠了人情，隔天，她在學校的游泳池邊看見一場分手戲碼，竟是陶宥全想和劈腿的女友分手卻分不掉，項微心靈機一動，拿著校花閨蜜方琦然（何思靜 飾）當藉口，讓陶宥全分手成功，她自認是見義勇為，也還了人情。

那天之後，方琦然開始收到兩分追求者送的示愛早餐，不想吃的方琦然當然讓吃貨好友項微心解決浪費食物的問題，零用錢不夠的項微心可以天天吃飽飽，感到非常開心。同時，項微心受不了吉他社社長張元碩（宋柏緯 飾）的奶茶誘惑，答應在社團成果發表會時自彈自唱，但問題是她的吉他…彈得超爛。一次天台上的巧遇，陶宥全決定教她彈吉他，讓項微心感到這個難題似乎不那麼難了。

跟全世界的 17 歲女孩一樣，項微心想像過各種自己在未來的樣子，而她身邊的陶宥全、方琦然、張元碩也一樣，故事開始時的他們，並沒有想過這一年竟然會有這麼多事，人生竟會充滿各式各樣的疑問……

還好，在他們一起長大的路上，最後他們都找到了答案。

【創作源起】

《我吃了那男孩一整年的早餐》的故事起源於2015年校園社群網站Dcard一則真人真事的同名文章，故事由女生的視角出發，真摯的愛情故事獲得網友們的熱烈迴響，男生也在此版上回應了，當時創下了5萬個讚數和留言討論，成為網路年度爆紅話題，更是當年Dcard版上同學們一起討論愛情的共同回憶。而這對真實主角也從戀愛一路走入婚姻，成為網路紅人早餐夫妻。

這篇真實的愛情故事，在2016年由知名人氣作家尾巴Misa改編為小說，大受歡迎更翻譯成海外多國版本，也由漫畫家魏思佳創作同名漫畫。電影版本改編自《我吃了那男孩一整年的早餐》小說，由金鐘獎最佳編劇杜政哲編寫劇本，他特別與故事主角相會，了解他們當時吃早餐及送早餐的心情。本片由《可不可以，你也剛好喜歡我》的監製梁宏志全力打造，在籌備了4年多之後，這篇青春可愛的愛情故事將躍上大銀幕，集結台前幕後黃金卡司，電影預計2022年1月28日上映。

▲社團學長竟然對天然呆的女主有好感。

▲天然呆女主卻暗戀學長。

▲非常非常好吃的天然呆女主。

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