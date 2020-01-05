男鄰居聽到女慘叫「放我出去～」　警到場一看到「兇手」秒笑翻

▲屋內不斷傳出求救叫聲，引起民眾報警。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國佛羅里達州警察2019年12月底跨年前夕接獲民眾緊急報案，求救民眾表示，聽到一名男子家中傳出女子求救聲「let me out～help～」。警察火速趕到現場卻發現，居然是一件「烏龍報案」，因為尖叫求救聲竟是一隻鸚鵡發出，讓警察當場笑出來。

佛州一對夫妻養了一隻鸚鵡叫「藍波」（Rambo），已經40歲的鸚鵡，2019年12月29日趁主人在幫太太換煞車時，不斷叫喊「let me out～let me out～help～help～help～」（放我出去～救命～）的聲音。沒想到，引起警覺性高的熱心民眾主動報案。

警方到場時，男主人還不知發生什麼事，直到警察說明後「有人報案你們家傳出尖叫聲」，主人無奈轉身到家中請出「肇事者」，讓警察見識一下。

▲這隻鸚鵡在和警員「哈囉～」。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）



「我們都笑得很開心」從影片可見，4名警察一看到本尊是一隻鸚鵡後，忍不住笑出來，不過也當場和「藍波」確認，雙方互相問候打超呼「Hi～」。

男主人小時候教藍波這樣叫，因為當時藍波還住在籠子裡，沒想到藍波到現在仍常會喊。事後男主人也帶著藍波去跟報案的鄰居解釋一番，讓得知真相的鄰居啼笑皆非。

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