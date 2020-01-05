快訊／福和橋釣客突聞聲響…抬頭見男墜橋漂河面！警消拉上岸　命危搶救中

記者黃彥傑、徐愷昕／台北報導

台北市中正區福和橋5日上午12時驚傳有1民眾溺水！目擊民眾表示，當時在橋下釣魚，突然聽到聲響，發現1名男子在河面上，驚覺疑似有人從橋上跳下，趕緊報警。消防人員獲報後趕抵現場將男子救上岸，但當時男子已沒有生命跡象，經緊急救護後急送醫搶救。詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲台北市福和橋下發現溺者，無生命徵象搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

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