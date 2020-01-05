消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

圖文／鏡週刊

國防部黑鷹直升機2日失事，造成機上包含參謀總長沈一鳴8人罹難、5人受傷的慘劇。值此哀痛時刻，名嘴唐湘龍、彰化縣長王惠美及新黨發言人王炳忠的言論卻引發爭議，苦苓更在臉書直接點名這3人「良心被狗吃掉」。

彰化縣長王惠美在臉書寫下「追悼英勇將士，請正視軍警消保障！今日各大媒體，傳來參謀總長等人執勤時不幸殉職的消息，除了令人感到無限遺憾外，也再次凸顯軍警消工作的高度危險性。然而，更令人遺憾的是，之前已通過的公務人員年金改革中，軍警消工作的特殊性並未充分獲得考量。如此的改革也讓我擔心，除了無法給予退休的軍警消人員足夠的保障外，更讓台灣面臨的軍警消人力缺口更加擴大」。

王惠美的發言遭網友質疑是在消費亡者，3日上午王惠美被媒體問及此事，她回應，那些留言都不是彰化縣的鄉親，比較像是楊蕙如一般的網軍。

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唐湘龍則是在節目上稱「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭」，言論引發網友不滿。不過唐湘龍3日繼續在《NOWnews》名家專欄開罵，他認為民進黨執政後做出年金改革，有許多網軍卻在吃香喝辣，唐自認是替國軍叫屈，卻被曲解為「冷血」「嗜血」，唐對此想問：「民進黨這些政客、名嘴、網軍到底是什麼東西？」，他在文末更寫道，「講白了，一句話：國軍，不如網軍。」

王炳忠則是在臉書發文表示，「2019年1月2日，大陸（中國）發表《告台灣同胞書》40週年講話。1年後的今天，蔡英文多次演練逃亡用的黑鷹直升機墜落失事，『全台籠罩在綠色恐怖的氣氛裡』」。貼文一出立刻引發撻伐。

苦苓4日在臉書開轟，直接點名王惠美、王炳忠和唐湘龍3人，狠嗆：「全民譴責『良心被狗吃掉』的唐湘龍！全民唾棄『良心被狗吃掉的』王惠美！全民消滅『良心被狗吃掉』的王炳忠！台灣不須要利用別人的不幸、散播仇恨的人，台灣須要關懷、須要更多的愛。」

除了罵人之外，苦苓也在另外一篇貼文鼓吹大家不要再瞎猜了、要好好去投票，他寫道：「這件事情確實很不幸，政府處理的很好，人民的反應也很好，一點都沒有亂，也沒有讓敵人有見縫插針的機會，想藉著這場悲劇謀取個人利益、或借機散播仇恨的人，也都受到了全國民眾的嚴厲譴責。」他認為大家應該「安安心心的過日子，不忘初衷的去投票，好好保護台灣，才能給這些英勇犧牲的軍人一點點慰藉：他們一輩子努力的目的，不就是為了保護台灣嗎？」



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